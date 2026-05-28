Bessent: Hürmüz Açılmadan Anlaşma Yok

28.05.2026 22:59
ABD Hazine Bakanı Bessent, Hürmüz Boğazı'nın açılmadığı sürece İran ile anlaşma olmadığını belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'la devam eden müzakere sürecine ilişkin, "Bu çok yönlü bir anlaşmadır ve Hürmüz Boğazı'nın açıldığını görene kadar hiçbir şey masada olmayacak." dedi.

ABD Hazine Bakanı Bessent, Beyaz Saray'da düzenlediği brifingde, ABD-İran müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bessent, ABD'nin müzakere sürecinde nerede olduğuna ilişkin ısrarlı sorulara net yanıtlar vermekten kaçınarak, bu tür siyasi kararların tamamen Başkan Donald Trump'ın uhdesinde bulunduğunu belirtti.

ABD'li Bakan, Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmesinde ise boğazın uluslararası bir su yolu olduğunu ve ticari geçişlere kapatılmasını kabul etmediklerini vurguladı.

ABD ile İran arasındaki olası anlaşmaya ilişkin Bessent, "Bu çok yönlü bir anlaşmadır ve Hürmüz Boğazı'nın açıldığını görene kadar hiçbir şey masada olmayacak." diye konuştu.

Hazine Bakanı, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmek zorunda olduğunu ve İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını kabul etmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
