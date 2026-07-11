Bestami Yazgan: 15 Temmuz millete ve devlete karşı bir darbeydi - Son Dakika
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Bestami Yazgan: 15 Temmuz millete ve devlete karşı bir darbeydi

11.07.2026 11:30
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"Önceki darbeler genellikle hükümetlere karşı yapılmıştı. 15 Temmuz ise bizzat millete ve devlete karşı yapılmış bir darbedir" - "Destanı yazılmayan zaferler boynu bükük kalır. Yeni nesillere milli duyguyu iletmek sanatçıların görevidir"

Yazar ve şair Bestami Yazgan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin bizzat millete ve devlete karşı yapılmış bir darbe olduğunu belirtti.

"Bu Vatan Bizim", "Gülü İncitme", "Gönül Fotoğrafı", "Yıldızlara Astık Yüreğimizi", "Şimdi Sevda Yürüsün" ve "Paten Giyen Kaplumbağa" adlı kitapların da aralarında olduğu birçok esere imza atan Yazgan, 15 Temmuz darbe girişiminin sanatsal ve kültürel etkileri ile darbe girişimine karşı verilen tepkileri AA muhabirine değerlendirdi.

15 Temmuz darbe girişiminin siyasal, kültürel ve tarihi anlamda Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Yazgan, "15, Temmuz bir milli direniş günüdür. Daha önceki darbeler genellikle hükümetlere karşı yapılmıştı. 15 Temmuz ise bizzat millete ve devlete karşı yapılmış bir darbedir." dedi.

Darbe girişimine karşı ortaya çıkan sivil mücadeleye de dikkati çeken Yazgan, "15 Temmuz'da ilk defa millete kurşun sıkılmış, TBMM ve polis merkezleri bombalanmıştır. Bunu fark eden milli güçler, 'Devletimiz var olsun, milletine yar olsun, al bayrağın altında yurdum bahtiyar olsun' diyerek 7'den 70'e ayağa kalkıp, milli bir direniş göstermiştir. 10. yılında şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık ve selamet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sanatçı, milletinin bir ferdidir"

Sanat ve kültür alanındaki isimlerin 15 Temmuz darbe girişimindeki gösterdikleri tavra da değinen Yazgan, şunları kaydetti:

"Sanatçı, milletinin bir ferdidir. Bir sanatçı olarak bu direnişten gurur duyduk. Bu milletin bir evladı olarak halkla beraber yürüdük. Yazdığımız şiirlerle bu zaferi kutladık. Çünkü destanı yazılmayan zaferler boynu bükük kalır. Yeni nesillere milli duyguyu iletmek sanatçıların görevidir."

Yazgan, 15 Temmuz'a karşı verilen mücadelenin önemine vurgu yaparak, sözlerini şu dizeleriyle sürdürdü:

"Zalime Malum Ola, Kan kusarken hainlerin silahı, Körpe fidanların neydi günahı? Zalimi boğacak mazlumun ahı, Milletin sillesi sertçe olacak.

Ak toprakta çiçeklerin al kanı, Ateşledi içimdeki volkanı. Dünya ahret hiç bırakmam yakanı, Mahkeme-i Kübra hakça olacak.

Yarasaya yaar olsa da geceler, Zalimlere mekan olmaz yüceler. Kahpe karanlığı yırtar, parçalar, Ayağa kalkmamız yurtça olacak.

Şehitler cennette, ölecek sanma, Yiğitler pes edip yılacak sanma, Yaptığın yanına kalacak sanma, Bizim hesabımız mertçe olacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bestami Yazgan: 15 Temmuz millete ve devlete karşı bir darbeydi - Son Dakika

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