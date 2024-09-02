Türk Sanat Müziğinin Usta Bestekarı Kamuran Yarkın 86 Yaşında Vefat Etti - Son Dakika
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Türk Sanat Müziğinin Usta Bestekarı Kamuran Yarkın 86 Yaşında Vefat Etti

Türk Sanat Müziğinin Usta Bestekarı Kamuran Yarkın 86 Yaşında Vefat Etti

Şarkıcı Ferda Anıl Yarkın'ın babası, bestekar Kamuran Yarkın 86 yaşında hayatını kaybetti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yarkın'ın vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımlayarak, sanat camiasına başsağlığı diledi. Yarkın'ın cenazesi yarın öğlen namazından sonra İstanbul Sahrayı Cedid Camisi'nden uğurlanacak. Kamuran Yarkın, 28 Ocak 1938'de İstanbul'da doğmuş ve Türk sanat müziğine birçok eser kazandırmıştır.

02.09.2024 21:16
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Şarkıcı Ferda Anıl Yarkın'ın babası bestekar Kamuran Yarkın, 86 yaşında vefat etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı sosyal medya hesabından Yarkın'ın vefatına ilişkin başsağlığı mesajı yayımlayarak, "Türk sanat müziğinin usta bestekarlarından Kamuran Yarkın'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Yarkın'ın cenazesi, yarın öğlen namazına müteakip İstanbul Sahrayı Cedid Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Kamuran Yarkın hakkında

Sanatçı, 28 Ocak 1938'de İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Annesinin ud ezgileri eşliğinde büyüyen Yarkın, 1945'ten itibaren Şuayb Erkutlu'dan ders almaya başladı.

Yarkın, 1954-1957 arasında Albay Süleyman Bey'den ve Binbaşı İlhan Bey'den tanbur dersleri aldı. İlk bestesini 1951'de kaleme alan Yarkın, 1962'den sonra Üsküdar Musiki Cemiyetine girdi ve sanat hayatı boyunca çeşitli bestelere imza attı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Sanat Müziğinin Usta Bestekarı Kamuran Yarkın 86 Yaşında Vefat Etti - Son Dakika

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