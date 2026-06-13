Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde üzerlerine beton blok düşen işçilerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.
Kaldırım Mahallesi'ndeki Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren fabrikada çalışan Faydat A. (55) ve Hüsnü Y'nin üzerine vinçle kaldırılmak istenen beton blok düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İşçilerden Faydat A. hayatını kaybetti, Hüsnü Y. yaralandı.
Hüsnü Y, sağlık personelince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Beton Blok Altında Kalma: 1 İşçi Öldü, 1 Yaralı - Son Dakika
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