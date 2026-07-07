KAZA ANI KAMERADA
Aydın'da yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarptığı Feriştah Kaya'nın hayatını kaybettiği olayın, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, trafiğin durduğu sırada, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Kaya'ya, bu sırada hareket eden beton mikserinin çarptığı anlar yer alıyor.
Melek FIRAT/AYDIN,
Son Dakika › Güncel › Beton Mikseri Çarptı: Kaza Anı Kamerada - Son Dakika
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