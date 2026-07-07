Beton Mikseri Çarptı: Kaza Anı Kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Aydın'da yolun karşısına geçerken beton mikserinin çarptığı Feriştah Kaya'nın hayatını kaybettiği olayın, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, trafiğin durduğu sırada, araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan Kaya'ya, bu sırada hareket eden beton mikserinin çarptığı anlar yer alıyor.

Melek FIRAT/AYDIN,