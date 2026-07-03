Beton Mikseri, Elektrikli Bisiklet Sürücüsünü Öldürdü

Konya'da beton mikserinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Merkez Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nde seyreden beton mikseri, aynı yönde ilerleyen elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, elektrikli bisiklet sürücüsü Alim Çelik'in (62) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Çelik'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
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