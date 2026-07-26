Beton Mikserinin Pompası Patladı: 1 Yaralı

KAYSERİ'de beton mikserinin pompasının patlaması sonucu üzerine harç dökülen 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Yeraltı Çarşısı'nda yapımı devam eden engelli asansörü inşaatında meydana geldi. Çalışmalar sürerken beton mikserinin pompası patladı. Bu sırada aşağıdan geçen ve ismi öğrenilemeyen kişi, üzerine harç dökülmesi sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının, tedavisinin ardından da taburcu edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.