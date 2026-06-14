BEÜ'lü Öğrenciler Muaythai'de Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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BEÜ'lü Öğrenciler Muaythai'de Dünya Şampiyonu Oldu

14.06.2026 16:17
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Brezilya'daki şampiyonada Özlem Melek Korkmaz dünya şampiyonu, Muhammed Tamer Karayılan ikincilik elde etti.

Brezilya'daki FISU World University Muaythai Championship'a katılan Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Özlem Melek Korkmaz dünya şampiyonu, Muhammed Tamer Karayılan da dünya ikincisi oldu.

BEÜ'den yapılan açıklamada, öğrencilerin 2-8 Haziran'da Brezilya'da düzenlenen şampiyonada elde ettikleri başarıyla ülkeyi ve üniversiteyi gururlandırdıkları belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, öğrencilerin elde ettiği başarıdan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Öğrencilerinin uluslararası organizasyonda ülkeyi ve üniversiteyi başarıyla temsil ettiğini vurgulayan Elmastaş, şunları kaydetti:

"Muaythai branşında dünya şampiyonu öğrencimiz olan Özlem Melek Korkmaz ile dünya ikinciliğini elde eden öğrencimiz Muhammed Tamer Karayılan'ın başarıları disiplinli çalışmanın, azmin ve kararlılığın sonucudur. Öğrencilerimizin yetişmesinde emeği bulunan antrenörümüz Ömer Uğur'u ve katkı sunanları tebrik ediyor, öğrencilerimize başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sportif başarılarını da desteklemeye devam ediyor, uluslararası platformlarda elde ettikleri başarılarla gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BEÜ'lü Öğrenciler Muaythai'de Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika

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