BEUN'da Teoman Duralı Felsefe-Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), felsefe ve bilim alanında önemli bir adım atarak Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'nın adını taşıyan Felsefe-Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurdu. 14 Nisan 2026 tarihli YÖK toplantısında uygun bulunan merkez, BEUN'un araştırma merkezi sayısını 35'e çıkardı. Merkez; felsefe, bilim, düşünce tarihi ve disiplinlerarası araştırmalarda faaliyet gösterecek, ulusal ve uluslararası kongreler düzenleyerek genç araştırmacılara ilham kaynağı olacak.

BEUN, daha önce de Duralı'nın mirasını yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenlemiş, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne adını vermiş ve Felsefe Bölümü'nü açmıştı. Ayrıca Duralı'nın çocukluk evi üniversiteye tahsis edilmişti. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, merkezin bilimsel üretim kapasitesini güçlendireceğini ve Duralı'nın fikir dünyasını geleceğe taşıyacağını belirtti.