BEUN'da Teoman Duralı Felsefe-Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BEUN'da Teoman Duralı Felsefe-Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu

29.04.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'nın adını taşıyan Felsefe-Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurarak felsefe ve bilim alanında yeni bir akademik zemini hayata geçirdi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), felsefe ve bilim alanında önemli bir adım atarak Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı'nın adını taşıyan Felsefe-Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurdu. 14 Nisan 2026 tarihli YÖK toplantısında uygun bulunan merkez, BEUN'un araştırma merkezi sayısını 35'e çıkardı. Merkez; felsefe, bilim, düşünce tarihi ve disiplinlerarası araştırmalarda faaliyet gösterecek, ulusal ve uluslararası kongreler düzenleyerek genç araştırmacılara ilham kaynağı olacak.

BEUN, daha önce de Duralı'nın mirasını yaşatmak için çeşitli etkinlikler düzenlemiş, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne adını vermiş ve Felsefe Bölümü'nü açmıştı. Ayrıca Duralı'nın çocukluk evi üniversiteye tahsis edilmişti. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, merkezin bilimsel üretim kapasitesini güçlendireceğini ve Duralı'nın fikir dünyasını geleceğe taşıyacağını belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 10:38:06. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.