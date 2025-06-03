Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı

Haberin Videosunu İzleyin
Beyaz Baretliler\'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
03.06.2025 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beyaz Baretliler\'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Haber Videosu

Suriye Sivil Savunma Teşkilatı Beyaz Baretliler Müdürü Münir Mustafa, teşkilatın feshedildiğini ve Suriye hükümeti ile birleşme kararı aldıklarını açıkladı. Teşkilat Müdürü Münir Mustafa yaptığı açıklamada "Bu sayede, ülke genelinde afetlere daha hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edilmesi hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

Suriye Sivil Savunma Teşkilatı (Beyaz Baretliler) Müdürü Münir Mustafa, başkent Şam'da düzenlediği basın toplantısında, teşkilatın kendini feshettiğini ve Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı bünyesine geçtiğini duyurdu.

Suriye Sivil Savunma Teşkilatı (Beyaz Baretliler), 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği yıllık toplantısında, kritik bir karara imza attı.

SURİYE HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞTİLER

Teşkilat yıllık toplantıda Suriye hükümetiyle birleşme kararı aldı. Teşkilat Müdürü Münir Mustafa, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı'ndaki basın toplantısında, değerlere ve ilkelere bağlılıkla yürütülen mücadelenin, kendilerini bugün tarihi bir dönüm noktasına getirdiğini ifade etti.

"Bugün, 11 yılın ardından Baas rejiminin çöküşü ve değerlerimize olan sadakatimizle birlikte ülkemiz için önemli bir adım atıyoruz" diyen Mustafa, "Suriye'nin her köşesinde, halkına yardım elini uzatan bir yapı olarak, (bakanlık ile birleşme) bu kararın Suriye halkının en yüksek çıkarlarını koruyacağına inanıyoruz. Acil müdahale ve afet yönetimi gibi kritik programların Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı'na devredilmesiyle ulusal düzeyde koordinasyon ve etkinliğin artırılması amaçlanıyor. Bu sayede, ülke genelinde afetlere daha hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edilmesi hedefleniyor." şeklinde konuştu.

DOSYALARIN TAKİBİ DEVLET KURUMLARINA AKTARILACAK

Organizasyonun adalet, hesap verebilirlik gibi önemli dosyalarının ilgili devlet kurumlarına devredileceğini dile getiren Mustafa, "(Dosyaların takibi) Bu, devletin kurumları aracılığıyla daha etkin bir şekilde ilerleyecek." ifadelerini kullandı.

Mustafa, bakanlık ile birleşme kararının, Suriye halkının özgürlük, adalet ve kalkınma taleplerini karşılama, barışçıl ve istikrarlı bir ülke inşasına katkıda bulunma amacı güttüğünü söyledi.

Münir Mustafa, Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ile Suriye hükümeti arasındaki birleşme sürecinin, hukuki ve idari prosedürler doğrultusunda profesyonel bir geçiş süreciyle gerçekleşeceğini, bu süreçte ilgili hukuki ve teknik komitelerin görev alacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Politika, Güncel, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başsavcıyı taşıyan ambulans kazaya karıştı: 1’i ağır, 8 yaralı Başsavcıyı taşıyan ambulans kazaya karıştı: 1'i ağır, 8 yaralı
Tanımadıkları kişiler tarafından sokakta tabancayla ayaklarından vuruldular Tanımadıkları kişiler tarafından sokakta tabancayla ayaklarından vuruldular
Konya’da 10 günlük bebek cami avlusuna terk edildi Konya'da 10 günlük bebek cami avlusuna terk edildi
CHP Kurultayı iddianamesi tamamlandı 12 kişi için hapis talebi CHP Kurultayı iddianamesi tamamlandı! 12 kişi için hapis talebi
Bursa’da 4 arkadaşın kayık gezisi faciaya dönüştü 1 kişi hayatını kaybetti Bursa'da 4 arkadaşın kayık gezisi faciaya dönüştü! 1 kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza 12 kişi yaralandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza! 12 kişi yaralandı
Trump’tan Netanyahu’ya soğuk duş 3’ünü de görev aldı Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş! 3'ünü de görev aldı
Muğla’daki 5,8’lik deprem anı kamerada Muğla'daki 5,8'lik deprem anı kamerada
Muğla’da 5,8 büyüklüğünde deprem Muğla'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Ünlü iş insanını aslanlar yedi Ünlü iş insanını aslanlar yedi
Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi Şehirler karşı karşıya geldi Vedat Milor yeni tartışmanın fitilini ateşledi! Şehirler karşı karşıya geldi

20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
19:56
İddia olay Trabzon’u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam’da
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
18:30
Bodrum’da 1 lahmacuna servet ödedi Yaptığı yorum bomba
Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
18:04
Aralarında belediye başkanları ve eski CHP’li vekil de var 30 kişi için tutuklama talebi
Aralarında belediye başkanları ve eski CHP'li vekil de var! 30 kişi için tutuklama talebi
09:07
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
CHP kurultay soruşturmasında hazırlanan iddianame kabul edildi
09:03
Sınırda tarihi operasyon Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
Sınırda tarihi operasyon! Kömüre emdirilmiş halde ele geçirildi
09:02
Galatasaray’da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu
08:43
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe’den yapıyor
Arda Turan ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor
08:29
Kadınların park yeri kavgası Tekme tokatlar hava uçuştu
Kadınların park yeri kavgası! Tekme tokatlar hava uçuştu
08:25
Cengiz Ünder Fenerbahçe’ye geri dönüyor
Cengiz Ünder Fenerbahçe'ye geri dönüyor
08:20
Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı
Marketten alınan sucuktan çıkan mide bulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 21:48:42. #7.13#
SON DAKİKA: Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.