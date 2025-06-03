Beyaz Baretliler\'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı

Suriye Sivil Savunma Teşkilatı (Beyaz Baretliler) Müdürü Münir Mustafa, başkent Şam'da düzenlediği basın toplantısında, teşkilatın kendini feshettiğini ve Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı bünyesine geçtiğini duyurdu.

Suriye Sivil Savunma Teşkilatı (Beyaz Baretliler), 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği yıllık toplantısında, kritik bir karara imza attı.

SURİYE HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞTİLER

Teşkilat yıllık toplantıda Suriye hükümetiyle birleşme kararı aldı. Teşkilat Müdürü Münir Mustafa, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı'ndaki basın toplantısında, değerlere ve ilkelere bağlılıkla yürütülen mücadelenin, kendilerini bugün tarihi bir dönüm noktasına getirdiğini ifade etti.

"Bugün, 11 yılın ardından Baas rejiminin çöküşü ve değerlerimize olan sadakatimizle birlikte ülkemiz için önemli bir adım atıyoruz" diyen Mustafa, "Suriye'nin her köşesinde, halkına yardım elini uzatan bir yapı olarak, (bakanlık ile birleşme) bu kararın Suriye halkının en yüksek çıkarlarını koruyacağına inanıyoruz. Acil müdahale ve afet yönetimi gibi kritik programların Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığı'na devredilmesiyle ulusal düzeyde koordinasyon ve etkinliğin artırılması amaçlanıyor. Bu sayede, ülke genelinde afetlere daha hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edilmesi hedefleniyor." şeklinde konuştu.

DOSYALARIN TAKİBİ DEVLET KURUMLARINA AKTARILACAK

Organizasyonun adalet, hesap verebilirlik gibi önemli dosyalarının ilgili devlet kurumlarına devredileceğini dile getiren Mustafa, "(Dosyaların takibi) Bu, devletin kurumları aracılığıyla daha etkin bir şekilde ilerleyecek." ifadelerini kullandı.

Mustafa, bakanlık ile birleşme kararının, Suriye halkının özgürlük, adalet ve kalkınma taleplerini karşılama, barışçıl ve istikrarlı bir ülke inşasına katkıda bulunma amacı güttüğünü söyledi.

Münir Mustafa, Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ile Suriye hükümeti arasındaki birleşme sürecinin, hukuki ve idari prosedürler doğrultusunda profesyonel bir geçiş süreciyle gerçekleşeceğini, bu süreçte ilgili hukuki ve teknik komitelerin görev alacağını kaydetti.