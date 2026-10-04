Ankara\'da sahte servis sitesiyle dolandırıcılık: Müşterinin kartından 200 bin TL çekildi

Ankara'da sahte servis sitesiyle dolandırıcılık: Müşterinin kartından 200 bin TL çekildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keçiören'de internet üzerinden beyaz eşya servisi olduklarını ileri süren 2 kişi polis operasyonunda gözaltına alındı. Ev ev dolaşıp cihazları onarmayan şüphelilerin, ödeme sırasında POS cihazındaki tutarın sonuna bir sıfır ekledikleri ve bu yolla bir vatandaştan 200 bin TL tahsil ettikleri tespit edildi. Aylık 30 bin TL'ye kiralanan dükkanda tabeladan başka bir şey bulunmadığı belirlendi.
ANKARA'da, sahte beyaz eşya servis sitesi kurarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçiören'de internet sitesi üzerinden beyaz eşya servis hizmeti verdiklerini belirten kişilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, profesyonel tasarıma sahip ve kurumsal görünümlü bir internet sitesi hazırladığı belirlendi.
POS CİHAZINDA TUTARA BİR SIFIR EKLEDİLER
Şüphelilerin, site üzerinden ulaştıkları vatandaşların evlerine giderek arızalı beyaz eşyaları tamir etmedikleri, işlemleri geçiştirdikleri ve POS cihazından tahsilat sırasında tutara bir sıfır ekledikleri tespit edildi. Bu yöntemle bir müşterinin kartından 200 bin TL çekildiği belirlendi.
DÜKKANDA SADECE TABELA VARDI
Şüphelilerin ayrıca, iş yeri görünümü vermek amacıyla aylık 30 bin TL karşılığında bir dükkan kiraladıkları, iş yerinde yalnızca tabela bulunduğu tespit edildi. Operasyonda F.T. ve E.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Bu dolandırıcılıkta kusur kimde?
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