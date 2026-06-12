Beyaz Ette Fiyat Artışı Soruşturması - Son Dakika
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Beyaz Ette Fiyat Artışı Soruşturması

12.06.2026 09:45
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Beyaz et sektöründeki haksız fiyat artışları iddialarıyla ilgili 28 zanlı gözaltına alındı.

Beyaz et sektöründe yaşanan haksız fiyat artışları iddiasına ilişkin soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 32 zanlıdan 28'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından son dönemde beyaz et sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan şikayetler, vatandaşlar tarafından yapılan ihbar ve başvurularla piyasa işleyişine yönelik iddiaların dikkate alınarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlerle bu şirketlerin yetkilileri hakkında, haksız fiyat artışı iddiaları, sektör içerisindeki fiyatlama süreçleri ve piyasa düzenine etki eden uygulamalar birlikte ele alınarak kapsamlı değerlendirme yapıldığı bildirildi.

Bazı şirket yetkililerinin beyaz et sektöründeki fiyat oluşum süreçlerine etki edebilecek nitelikte birlikte hareket ettikleri, arz, satış ve fiyatlama politikalarının tüketici aleyhine sonuç doğurabilecek şekilde yönlendirildiği kaydedilen açıklamada, bu suretle serbest piyasa düzeniyle adil rekabet ortamının bozulmasına neden olunduğu yönünde kuvvetli şüpheye ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "örgüte üye olma" ve "fiyatları etkileme" ve ilgili mevzuat kapsamında "satıştan kaçınma" suçlarından yürütülen soruşturmada İstanbul, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, İzmir, Samsun ve Uşak'ta operasyon düzenlendiği bildirildi.

Şirket yöneticileri ve yetkilileri hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulandığı ifade edilen açıklamada, "Ayrıca, soruşturma konusu eylemlerin niteliği, sektörün temel gıda tedariki bakımından taşıdığı önem ve şirket faaliyetlerinin hukuka uygun şekilde denetlenebilir olarak sürdürülmesi amacıyla, soruşturma kapsamındaki 13 şirket hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca denetim kayyumluğu tedbiri uygulanmıştır. Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma, serbest piyasa düzeninin, adil rekabet ortamının, tüketici haklarının ve temel gıda ürünlerine erişimde kamu yararının korunması amacıyla, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir." denildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 32 şüpheliden 28'i gözaltına alındı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Ette Fiyat Artışı Soruşturması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şafak Gönültaş Şafak Gönültaş:
    eski zamanlar bu tür işleri bölge müdürü bi telefon çağırırdı anlar ve sıkı sıkı konuşurduk söylediklerimiz çalışırdı ama şimdi görüyorsun yirmi sekiz kişi gözaltına almak gerekmiş duruma gelmişiz 0 0 Yanıtla
  • Fatma Ece Bilir Fatma Ece Bilir:
    28 kişi gözaltına alındı diyo ama bu kadar insan nasıl bir araya gelip fiyat artışına karar veriyo! bu kadar örgütlü hareket gerçekse çok ciddi bi durumdur! denetim kayyumluğu da uygulanmış güzel! umarım sonuna kadar gidilir! 0 0 Yanıtla
  • Necip Exlaqsiz Necip Exlaqsiz:
    iyi oldu sonunda bi harekete geçildi beyaz et fiyatları gerçekten çok arttı son zamanlarda ama bu işin çözüme kavuşup kavuşmayacağını göreceğiz 0 0 Yanıtla
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