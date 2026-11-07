Beyaz Saray, ABD\'nin resmi politikasının yalnızca iki cinsiyetten oluştuğunu duyurdu

Beyaz Saray, ABD'nin resmi politikasının yalnızca iki cinsiyetten oluştuğunu duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyaz Saray, X hesabından yaptığı paylaşımda ABD hükümetinin resmi politikasının yalnızca iki cinsiyetten oluştuğunu duyurdu. Paylaşımda erkek ve dişi ifadelerine yer verilerek bu politikanın altı çizildi.
(ANKARA)- Beyaz Saray yaptığı açıklamada, "Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, yalnızca iki cinsiyetin var olduğudur: erkek ve dişi" ifadelerine yer verdi.
Beyaz Saray'ın X hesabından yapılan paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, yalnızca iki cinsiyetin var olduğudur: Erkek ve dişi" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: ANKA
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