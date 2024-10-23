Beyaz Saray'dan TUSAŞ'a Kınama

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Beyaz Saray, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını "güçlü şekilde" kınadıklarını ve dualarının Türk halkıyla beraber olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Kirby, "Kalplerimiz, Ankara- Türkiye'deki korkunç terör saldırısının kurbanlarıyla beraber. Türk yetkililer olayı olası bir terör saldırısı olarak soruşturduklarını belirtti, henüz saldırının motivasyonunu ve arkasında tam olarak kimlerin olduğunu bilmiyoruz ancak bu şiddet olayını güçlü şekilde kınıyoruz." dedi.

ABD'li danışman, "bu zor günlerde" dualarının, saldırıdan etkilenen kişiler, onların aileleri ve Türk halkıyla beraber olduğunu söyledi.