Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde silahlı saldırı: Trump güvende

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğine katılan Donald Trump, konuşması öncesinde silah sesleri duyulması üzerine Hilton Otel'deki etkinlik alanından çıkarıldı. 2 bin 600 kişinin katıldığı etkinlikte panik yaşanırken, Trump'ın korumaları uzun namlulu silahlarla sahnede görüldü. Olayda kimsenin yaralanmadığı ve Trump'ın güvende olduğu bildirildi.

31 yaşındaki saldırgan Cole Thomas Allen'ın, güvenlik taraması noktasında ateş açtığı ve güvenlik görevlilerince etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Saldırganın mühendis ve oyun tasarımcısı olduğu belirtiliyor. Trump, sosyal medyadan saldırganın yakalandığını duyurdu ve emniyet güçlerini övdü.

Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Trump, bir Gizli Servis görevlisinin çelik yelek sayesinde kurtulduğunu, saldırganın tek başına hareket ettiğini ve 'deli' olduğunu söyledi. Trump, 'Toplumumuzu ele geçirmelerine izin vermeyeceğiz' dedi. Yemeğin 30 gün içinde yeniden planlanacağını belirten Trump, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olmadığını düşündüğünü ifade etti. Olayın meydana geldiği Washington Hilton oteli, 1981'de Ronald Reagan'ın da silahlı saldırıya uğradığı yer olarak biliniyor.