Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde Güvenlik İhlali ve Silahlı Panik

27.04.2026 13:45
Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği'nde, 31 yaşındaki Cole Tomas Allen güvenlik noktalarını aşarak balo salonuna yaklaştı. Olayda bir Gizli Servis görevlisi yaralandı, Allen etkisiz hale getirildi.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği, ciddi bir güvenlik ihlali ve silahlı panikle gündeme geldi. Donald Trump'ın kabine üyeleri ve basın mensuplarının katıldığı organizasyonda, 31 yaşındaki Cole Tomas Allen, güvenlik kontrol noktasını geçerek manyetometreyi aştı ve balo salonuna çıkan merdivenlere yöneldi. Görgü tanıkları, Allen'ın kararlı bir şekilde koştuğunu ve uyarılara tepki vermediğini belirtti.

Güvenlik güçleri ateş açtı ve Allen yüzüstü yere düştü. Yetkililer, Allen'ın vurulmadığını, müdahale sonucu etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Üzerinde bir av tüfeği, bir tabanca ve çok sayıda bıçak bulundu. Olayda bir Gizli Servis görevlisi yaralandı. Allen'ın notlarında Trump yönetimini hedef aldığı ve güvenlik zafiyetlerini eleştirdiği belirtildi.

Olay sonrası otel çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı ve davetlilerin bir kısmı tahliye edildi. Soruşturma, Allen'ın motivasyonu ve güvenlik protokollerini nasıl aştığı üzerinde yoğunlaştı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

