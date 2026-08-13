Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor - Son Dakika
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Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor
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ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ağustos sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Leavitt, ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için istifa ederken, Trump onu dış danışman ve Cumhuriyetçi Parti'de etkili bir ses olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ağustos ayı sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

TRUMP, AYRILIK NEDENİNİ AÇIKLADI

Trump çarşamba günü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Leavitt'in "güzel çocukları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek için" görevinden ayrıldığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

YENİ İŞİNİ DE AÇIKLDI

Trump, "Tarihe meydan okuyarak ara seçimleri kesin bir zaferle kazanmaya çalışırken, Karoline de artık en önemli dış danışmanlarımdan biri ve Cumhuriyetçi Parti içinde etkili bir ses olacak" ifadelerini kullandı.

Leavitt en genç Beyaz Saray sözcüsü olmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor
Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt görevden ayrılıyor - Son Dakika

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