Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu, bölge karantinaya alındı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray'da canlı yayında gazetecilere açıklama yaptığı sırada hareketli dakikalar yaşandı. Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu.
Olay anında Beyaz Saray ve çevresi kısa süreliğine karantinaya alınırken, Trump konuşmasına devam etti. Güvenlik güçleri çalışma başlatırken, olaya ilişkin açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?