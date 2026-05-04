Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri - Son Dakika
04.05.2026 22:56
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'daki canlı yayında gazetecilere açıklamalarda bulunurken kırmızı alarm verildi. Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyulurken, bölge karantinaya alındı.

BEYAZ SARAY YAKINLARINDA HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray'da canlı yayında gazetecilere açıklama yaptığı sırada hareketli dakikalar yaşandı. Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri duyuldu.

BÖLGE KARANTİNAYA ALINDI

Olay anında Beyaz Saray ve çevresi kısa süreliğine karantinaya alınırken, Trump konuşmasına devam etti. Güvenlik güçleri çalışma başlatırken, olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

