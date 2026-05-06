Beyaz Saray Yemeklerine Saldırı: Şüpheli Öğretmen - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyaz Saray Yemeklerine Saldırı: Şüpheli Öğretmen

Beyaz Saray Yemeklerine Saldırı: Şüpheli Öğretmen
06.05.2026 03:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silahlı saldırının şüphelisi, California'da öğretmenlik yapan Cole Tomas Allen olarak belirlendi.

ABD'de Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekteki silahlı saldırının şüphelisinin California'da öğretmenlik yapan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğu belirlendi.

CNN'in haberinde, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemeğe silahlı saldırı gerçekleştiren kişinin 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Haberde, California Institute of Technology'de (Caltech) makine mühendisliği bölümünden 2017 yılında mezun olan Allen'ın, ardından California State University-Dominguez Hills'te bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamladığı aktarıldı.

Allen'ın sınavlara hazırlık ve özel ders veren bir kurumda yarı zamanlı öğretmen olarak çalıştığı vurgulanan haberde, şüphelinin Aralık 2024'te "ayın öğretmeni" seçildiğine işaret edildi.

Haberde, Allen'ın Ekim 2024'te eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlık kampanyasına 25 dolar bağış yaptığının belirlendiğine dikkati çekildi.

Allen'ın sosyal medya hesaplarında kendisini "video oyunu geliştiricisi" olarak tanımladığına değinilen haberde, şüphelinin daha önce "Bohrdom" adlı bir oyun yayımladığı, ayrıca "First Law" isimli ikinci bir proje üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Olaya başka birinin karıştığına dair kanıt yok

NBC News'un haberine göre, Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser, olayın ardından düzenlediği basın toplantısında, şüphelinin otelin lobisinde bulunan Gizli Servis kontrol noktasını hedef aldığını açıkladı.

Bowser, şüphelinin Gizli Servis ekiplerince etkisiz hale getirildiğini, olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve hastanede tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Belediye Başkanı ayrıca, "Şu anda başka birinin olaya karıştığına dair elimizde hiçbir kanıt yok." ifadelerini kullandı.

Şüpheli otelde konaklayan misafirlerden biri

Washington DC Metropolitan Polis Departmanı Emniyet Müdürü Jeffery Carroll, şüphelinin bir pompalı tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak bulundurduğunu açıkladı.

Carroll, saldırının motivasyonuna ilişkin henüz net bir değerlendirme yapılamadığını ancak şüphelinin tek başına hareket ettiğini düşündüklerini aktardı.

Şüphelinin Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinin düzenlendiği otelde konaklayan bir misafir olduğunu düşündüklerini aktaran Carroll, şüpheliye ait olduğu belirlenen odanın adli inceleme altına alındığını kaydetti.

Washington DC Savcısı Jeanine Pirro ise şüphelinin ateşli silah kullanmak ve federal bir memura silahla saldırmakla suçlandığını belirtti.

Pirro, şüphelinin yarın federal mahkemede hakim karşısına çıkacağını söyledi.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine saldırı

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda 1 Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaz Saray Yemeklerine Saldırı: Şüpheli Öğretmen - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:03:27. #7.13#
SON DAKİKA: Beyaz Saray Yemeklerine Saldırı: Şüpheli Öğretmen - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.