Beyaza bürünen Nemrut'un Develeri görsel şölen oluşturdu

Enerji Bakanı Bayraktar, yeni doğal gaz rezervi umuduyla kuyu kazmaya başladıklarını açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak programı kapsamında yaptığı ziyaretlerde, doğal gaz arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bayraktar, Sakarya gaz sahasında günlük gaz üretimini artırmak için yeni bir kuyu kazmaya başladıklarını ve birkaç hafta içinde yeni bir keşif ve ilave bir rezerv beklentilerinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine vurgu yaptı.