Beyaza bürünen Nemrut'un Develeri görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beyaza bürünen Nemrut'un Develeri görsel şölen oluşturdu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve Nemrut'un Develeri olarak adlandırılan dikili taş bloklar, kar yağışının ardından görsel şölen oluşturdu. Nemrut'un Develeri, yaz aylarında develeriyle Tatvan'a geldiği ve develerinin zalim hükümdarın ölmesi üzerine Nemrut Krater Dağına çıktıkları esnada taşlaştığı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde aralıksız yağan kar yağışından sonra Nemrut'un Develeri beyaza büründü. Yöre insanı Enes Tarlan ise Nemrut'un Develeri'nin fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşacağını belirtti.

28.03.2024 20:06  Güncelleme: 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaza bürünen Nemrut'un Develeri görsel şölen oluşturdu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve Nemrut'un Develeri olarak adlandırılan dikili taş bloklar, kar yağışının ardından görsel şölen oluşturdu.

Babil hükümdarı olarak bilinen Nemrut'un, yaz aylarında develeri ile Tatvan'a geldiği ve develerinin ise zalim olan hükümdarın ölmesi üzerine Nemrut Krater Dağına çıktıkları esnada taşlaştığı söylenilen Nemrut'un Develeri, 2010 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edildi. Geçtiğimiz günlerde aralıksız yağan kar yağışından sonra Nemrut'un Develeri beyaza büründü. Görsel şölenin oluştuğu Nemrut Develeri'ni fotoğraflamaya gelen yöre insanı Enes Tarlan ise Nemrut'un Develeri'nin fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşacağını söyledi.

Kaynak: İHA

Tatvan, Bitlis, Nemrut, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyaza bürünen Nemrut'un Develeri görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Emirdağ'da iftar programına katıldı
    20:31 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Emirdağ'da iftar programına katıldı

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı. Göktaş, programda yaptığı konuşmada, ilçede sosyal belediyecilik projelerinin başarılı bir şekilde uygulandığını vurguladı. Ayrıca, Emirdağ'ın ve Afyonkarahisar'ın gelişmesi için destek istedi ve AK Parti belediyeciliğiyle birbirinden güzel projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

  • Enerji Bakanı Bayraktar, yeni doğal gaz rezervi umuduyla kuyu kazmaya başladıklarını açıkladı
    20:29 Enerji Bakanı Bayraktar, yeni doğal gaz rezervi umuduyla kuyu kazmaya başladıklarını açıkladı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak programı kapsamında yaptığı ziyaretlerde, doğal gaz arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bayraktar, Sakarya gaz sahasında günlük gaz üretimini artırmak için yeni bir kuyu kazmaya başladıklarını ve birkaç hafta içinde yeni bir keşif ve ilave bir rezerv beklentilerinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine vurgu yaptı.

  • Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı
    20:26 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı

    Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Adliyeyi birbirine kattan Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Banu Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüştü.

  • Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, koruyucu ailelerle iftarda buluştu
    20:25 Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, koruyucu ailelerle iftarda buluştu

    Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen iftarda koruyucu ailelerle bir araya geldi. Programda konuşan Vali Köşger, Adana'nın koruyucu aile sıralamasında 4. olduğunu belirterek, çocuklara sahip çıkmanın önemini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de programa katıldı.


19:01 Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak
18:59 YSK’dan oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması kararı YSK'dan oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması kararı
18:39 Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kilogram eroin ele geçirildi Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
19:29 Kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’a 25 yıl hapis cezası Kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'a 25 yıl hapis cezası
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
16:28 ABD’de geminin çarpmasıyla yıkılan köprüden nehre düşen 2 kişinin cesedi bulundu ABD'de geminin çarpmasıyla yıkılan köprüden nehre düşen 2 kişinin cesedi bulundu
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 20:31:18. #1.12#
SON DAKİKA: Beyaza bürünen Nemrut'un Develeri görsel şölen oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement