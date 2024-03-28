Beyaza bürünen Nemrut'un Develeri görsel şölen oluşturdu
BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve Nemrut'un Develeri olarak adlandırılan dikili taş bloklar, kar yağışının ardından görsel şölen oluşturdu.
Babil hükümdarı olarak bilinen Nemrut'un, yaz aylarında develeri ile Tatvan'a geldiği ve develerinin ise zalim olan hükümdarın ölmesi üzerine Nemrut Krater Dağına çıktıkları esnada taşlaştığı söylenilen Nemrut'un Develeri, 2010 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edildi. Geçtiğimiz günlerde aralıksız yağan kar yağışından sonra Nemrut'un Develeri beyaza büründü. Görsel şölenin oluştuğu Nemrut Develeri'ni fotoğraflamaya gelen yöre insanı Enes Tarlan ise Nemrut'un Develeri'nin fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaşacağını söyledi.
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