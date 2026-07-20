Beyazsu Vadisi'nde Yaz Serinliği - Son Dakika
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Beyazsu Vadisi'nde Yaz Serinliği

20.07.2026 14:18
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Midyat'ta Beyazsu Vadisi, sıcak havadan bunalanları doğal havuzunda serinletiyor.

MARDİN'in Midyat ilçesinde sıcaktan bunalanlar, Beyazsu Vadisi'nden geçen dere üzerine oluşan doğal havuzda yüzerek serinliyor.

Midyat ilçesi Bagok Dağı eteklerindeki Beyazsu Vadisi, buz gibi akan suyu ve yemyeşil doğasıyla yaz aylarında yoğun ilgi görüyor. Midyat başta olmak üzere çevre ilçe ve mahallelerden gelenler, denizi olmayan bölgede doğal serinlik sunan vadide sıcak havanın etkisinden uzaklaşıyor. Çocuklar ve gençler, derede oluşan yüzme alanlarında serinlerken, aileler de dere kenarında piknik yapıyor. Bölgede işletmesi bulunan Muzaffer Akyüz, yaz aylarında bölgenin ilgi gördüğünü ifade ederek, "Yüzme havuzumuz doğal yüzme havuzudur. Beyazsu'nun kendi akıntı suyudur. Bütün bölgelerden millet buraya geliyor ve serinliyor, ardından yemeklerini yiyip evlerine dönüyorlar. Hava çok sıcak. Gelenlere hürmet gösteriyoruz, güzel bir şekilde ağırlayıp evlerine gönderiyoruz" diye konuştu.

'GİREN ÇIKMAK İSTEMİYOR'

Beyazsu'ya serinlemek için gelen Ömer Alınmaz ise suyun çok soğuk olduğunu belirterek, "Mardin'in sıcaklarından arınabilmek için kendimizi Nusaybin Beyazsu'ya attık. Gerçekten suyu çok serin, çok güzel, çok soğuk. Giren rahatlıyor, çıkmak istemiyor. Kendinizi gerçekten rahatlatmak, serinlemek isterseniz mutlaka Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Beyazsu'ya bekleriz herkesi" dedi.

Batman'dan bölgeye geldiğini söyleyen Necat Saygı ise havuzu çok beğendiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Turizm, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyazsu Vadisi'nde Yaz Serinliği - Son Dakika

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