Beydağ'da Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Beydağ ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kurudere Mahallesi, İçmeciler Sokak yakınlarındaki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri ile İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
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