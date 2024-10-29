İzmir'in Beydağ ilçesine atanan Kaymakam Ömer Niğdelioğlu, görevine başladı.
Görevinin ilk gününde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çelenk sunma törenine katılan Niğdelioğlu, Atatürk Anıtı'na kaymakamlık çelengini koydu.
Niğdelioğlu, daha önce Tokat'a bağlı Pazar ilçesinde kaymakam vekili olarak görev yapıyordu.
Son Dakika › Güncel › Beydağ Kaymakamı Niğdelioğlu Göreve Başladı - Son Dakika
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