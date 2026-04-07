Ultrasonla Korku Tepkisi Baskılandı: PTSD ve Anksiyete Tedavisi İçin Yeni Umut

Bilim insanları, insan beyninin korku üretim mekanizmasını geçici olarak baskılayabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Radboud Üniversitesi öncülüğünde yürütülen ve Science Advances dergisinde yayımlanan araştırma, düşük yoğunluklu ultrason dalgalarının korku tepkisini doğrudan etkileyebildiğini ortaya koydu. Çalışma, travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) ve anksiyete gibi rahatsızlıkların tedavisi açısından dikkat çekici bir potansiyel taşıyor.

Araştırmanın odağında, beynin korku tepkilerinden sorumlu temel yapılarından biri olan amigdala yer alıyor. Bilim insanları bu yapıyı hedef almak için transkraniyal ultrason stimülasyonu adı verilen bir teknik kullandı. Bu yöntemde, kafatasının dışından gönderilen odaklanmış ve düşük yoğunluklu ses dalgalarıyla belirli beyin bölgelerinin aktivitesi geçici olarak baskılanıyor.

Araştırma kapsamında sağlıklı katılımcılar üzerinde kontrollü bir korku öğrenme deneyi yapıldı. Katılımcıların amigdalası ultrason dalgalarıyla geçici olarak baskılandığında, korku ilişkisini daha yavaş kurdukları ve tehdit ortadan kalktıktan sonra korkuyu çok daha hızlı bıraktıkları gözlemlendi. Genel öğrenme kapasitesinde ise bir bozulma görülmedi.

Amigdala aktivitesi baskılanan katılımcıların, yaşadıkları tehditleri hatırlarken daha az isabetli değerlendirmeler yaptığı görüldü. Bu durum, amigdalanın yalnızca korku üretmekle kalmadığını, aynı zamanda korkunun dozunu ayarlayan bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Kontrol deneyinde, hafıza ile ilişkili hipokampus hedef alındığında korku tepkilerinde değişiklik olmadı, bu da etkinin spesifik olarak amigdalaya bağlı olduğunu gösterdi.

Araştırmanın en önemli sonucu, bu teknolojinin klinik kullanım potansiyeline işaret etmesi. Ultrason temelli bu yaklaşım, teorik olarak korku tepkisinin oluşumunu yavaşlatabilir, travmatik anıların duygusal etkisini azaltabilir ve beynin korkuyu bırakma kapasitesini artırabilir. Ancak araştırmacılar, yöntemin henüz erken aşamada olduğunu ve klinik kullanıma geçmeden önce daha kapsamlı testlerden geçmesi gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlara göre bu tür bir teknolojinin yaygınlaşması, beraberinde etik tartışmaları da getirebilir. Korkunun tamamen ortadan kaldırılması, bireyin tehlike algısını zayıflatabilir. Ayrıca hafıza üzerindeki yan etkiler, tedavi süreçlerinde dikkatle değerlendirilmesi gereken bir risk olarak öne çıkıyor. Buna rağmen çalışma, nörobilim alanında önemli bir eşik olarak görülüyor. İlk kez, insan beynindeki korku tepkisinin dışarıdan, invaziv olmayan bir yöntemle doğrudan ve ölçülebilir biçimde modüle edilebildiği gösterilmiş oldu. Bu da özellikle travma temelli ruhsal hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin habercisi olabilir.