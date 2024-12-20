Beykoz açıklarında balıkçı ağlarına takılan kargo gemisi kurtarıldı

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BEYKOZ açıklarında balıkçı ağlarına takılan Svs Patience isimli kargo gemisi kurtarma gemilerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

İstanbul'dan Gürcistan'a seyir halinde olan Panama bayraklı 89 metre uzunluğundaki Svs Patience isimli kargo gemisi, Beykoz açıklarında balıkçı teknesinin ağlarına takıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kıyı Emniyeti 5 ve Kurtarma 5 isimli kurtarma gemilerinin müdahalesiyle ağlardan kurtulan gemi, İstanbul Boğazı'nı geçerek rotasına döndü.