İstanbul'dan Gürcistan'a seyir halinde olan Panama bayraklı 89 metre uzunluğundaki Svs Patience isimli kargo gemisi, Beykoz açıklarında balıkçı teknesinin ağlarına takıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kıyı Emniyeti 5 ve Kurtarma 5 isimli kurtarma gemilerinin müdahalesiyle ağlardan kurtulan gemi, İstanbul Boğazı'nı geçerek rotasına döndü.
Son Dakika › Güncel › Beykoz açıklarında balıkçı ağlarına takılan kargo gemisi kurtarıldı - Son Dakika
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