Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e geciktirilen mazbatası teslim edildi

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ÇAĞATAN AKYOL

Beykoz'da belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanmasına karşın CHP'li Alaattin Köseler'e geciktirilen mazbatası teslim edildi. Köseler, İlçe Seçim Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Birlikte başardık. İyi olan hizmetleri daha iyi hale getireceğiz. Eksiklikleri tamamlayacağız" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Beykoz'u yeniden halkçı belediyecilikle tanıştıracak olan Alaattin Köseler Başkanıma teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum" diye konuştu.

Pazar günü yapılan yerel seçimin ilk sonuçlarına göre, İstanbul'un Beykoz ilçesinde CHP'nin adayı Alaattin Köseler, en yakın rakibi AKP adayı Murat Aydın'a yaklaşık yüzde 1'lik fark atarak seçimi kazanmıştı. AKP'nin itirazı üzerine seçim sonuçlarının yeniden sayımı kabul edilirken daha sonrasında bu kararın kaldırıldığı açıklanmıştı.

Köseler'in geciktirilen mazbatası İlçe Seçim Kurulu'ndan bugün verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Parti Meclisi (PM) üyesi Cem Aydın ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de törende Köseler'e eşlik etti. Köseler, burada partililere yaptığı konuşmada, "Birlikte başardık. İyi olan hizmetleri daha iyi hale getireceğiz. Eksiklikleri tamamlayacağız. Ekrem (İmamoğlu) Başkanın katkısını göreceksiniz. Ona teşekkür ediyorum" dedi.

ÖZGÜR ÇELİK: BAŞARILAR DİLİYORUM

Özgür Çelik de İlçe Seçim Kurulu yetkililerine teşekkür etti. Çelik, "Beykoz'u yeniden halkçı belediyecilikle tanıştıracak olan Alaattin Köseler Başkanıma teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Hayırlı olsun, yolumuz açık olsun" diye konuştu.