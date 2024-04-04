ÇAĞATAN AKYOL
Beykoz'da belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanmasına karşın CHP'li Alaattin Köseler'e geciktirilen mazbatası teslim edildi. Köseler, İlçe Seçim Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Birlikte başardık. İyi olan hizmetleri daha iyi hale getireceğiz. Eksiklikleri tamamlayacağız" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Beykoz'u yeniden halkçı belediyecilikle tanıştıracak olan Alaattin Köseler Başkanıma teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum" diye konuştu.
Pazar günü yapılan yerel seçimin ilk sonuçlarına göre, İstanbul'un Beykoz ilçesinde CHP'nin adayı Alaattin Köseler, en yakın rakibi AKP adayı Murat Aydın'a yaklaşık yüzde 1'lik fark atarak seçimi kazanmıştı. AKP'nin itirazı üzerine seçim sonuçlarının yeniden sayımı kabul edilirken daha sonrasında bu kararın kaldırıldığı açıklanmıştı.
Köseler'in geciktirilen mazbatası İlçe Seçim Kurulu'ndan bugün verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Parti Meclisi (PM) üyesi Cem Aydın ve İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de törende Köseler'e eşlik etti. Köseler, burada partililere yaptığı konuşmada, "Birlikte başardık. İyi olan hizmetleri daha iyi hale getireceğiz. Eksiklikleri tamamlayacağız. Ekrem (İmamoğlu) Başkanın katkısını göreceksiniz. Ona teşekkür ediyorum" dedi.
ÖZGÜR ÇELİK: BAŞARILAR DİLİYORUM
Özgür Çelik de İlçe Seçim Kurulu yetkililerine teşekkür etti. Çelik, "Beykoz'u yeniden halkçı belediyecilikle tanıştıracak olan Alaattin Köseler Başkanıma teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Hayırlı olsun, yolumuz açık olsun" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e geciktirilen mazbatası teslim edildi - Son Dakika
CHP'den Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Selim Çırpanoğlu, mazbatasını alarak görevine başladı. İlçe Seçim Kurulu Başkanı Esra Coşkun tarafından mazbatası verilen Çırpanoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da törende konuşarak, Kahramankazan'da iktidar ve muhalefetin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-Siltaş Yapı Pendikspor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı ve takımlar soyunma odasına beraberlikle gitti.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde ilkbaharda toplanan ve şifalı olduğuna inanılan yemlik, hindibağ, kazayağı gibi bitki türleri pazar tezgahlarında satışa sunuldu. Dağlardan toplanan bu bitkiler, organik ve lezzetli olduğu için talep görüyor.
Kore Cumhuriyeti Rotary Kulübü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine 6 kuvöz bağışladı. Bağış törenine Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi, KTÜ Rektörü ve hastane yetkilileri katıldı. Rektör Çuvalcı, kuvözlerin Türk malı olmasının gurur verici olduğunu belirtti.
Samsunspor ile Pendikspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı. İlk yarıda yaşanan önemli pozisyonlar arasında Marius'un ofsayt gerekçesiyle golü iptal edilen şutu ve Zeki'nin direğe yakın auta çıkan kafa vuruşu yer aldı. Maçın ikinci yarısı merakla bekleniyor.
Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, bu ramazan kampanyasında Türkiye genelinde 8,8 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini ve hedeflerine yaklaştıklarını söyledi. Yılmaz, deprem bölgesinde düzenlenen iftar programında depremzedelerle bir araya geldi ve Türk Kızılay'ın Türk milletin yardım eli olduğunu vurguladı. Kampanya kapsamında gıda kolisi, bayramlık kıyafet ve nakit destek yardımı dağıtıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?