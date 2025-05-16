Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Hakkında Soruşturma Tamamlandı

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) -Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in 27 Şubat'ta gözaltına alınmasıyla başlayan soruşturmayı tamamladı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Köseler ve 25 kişi hakkında hazırladığı fezlekeyi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 27 Şubat 04.00 sıralarında evi basılarak gözaltına alınmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında Köseler dışında, 5 belediye yetkilisi ile ihale yüklenicisi ya da teklif sahibi 15 firma yetkilisi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma dosyasında, 13 kişinin tutuklu, 3 kişinin tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla arandığı, 78 mal ve hizmet alımı ihalesinin incelendiği öğrenildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Köseler ve 25 kişi hakkında fezleke hazırladı ve ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılmak üzere İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.