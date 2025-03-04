Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler Tutuklandı, Vekil Seçimi 10 Mart'ta

Güncel

(İSTANBUL) - İstanbul Valiliği, dün akşam tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilliği seçiminin 10 Mart Pazartesi günü yapılacağını açıkladı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "ihaleye fesat karıştırmak" suçundan başlattığı soruşturma kapsamında 27 Şubat'ta gözaltına alanan ve dün tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığınca tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

Köseler'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınması üzerine Başkan Vekili seçimi tarihi de belli oldu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Vekili seçimi, Beykoz Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda, 10 Mart 2025 Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacak.