Beykoz Belediye Başkanı Anadolu Kavağı\'nda Mahalle Buluşması Yaptı

Güncel

(İSTANBUL) - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Mahalle Buluşmaları"nda ilçenin tarihi balıkçı köyü Anadolu Kavağı'nda halkın ve esnafın sorunlarını dinledi; yaz ayları için bölgede planladıkları iyileştirmeleri anlattı.

Başkan Köseler'in seçim öncesinde yerinde çözüm için söz verdiği "Mahalle Buluşmaları"nın üçüncüsü Anadolu Kavağı'nda yapıldı.

Karakol karışı çay bahçesinde gerçekleşen toplantıya mahalle sakinlerinin yanı sıra Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcıları Bilgehan Murat Miniç ve Taner Aksu, Belediye Meclis üyeleri, birim müdürleri ile Anadolu Kavağı Muhtarı Serkan Mehmet Çağlar katıldı.

Buluşmada Başkan Köseler, her mahallenin kendine özgü talebi ve hizmet beklentisi olduğunu vurguladı, yeni dönemde 45 mahalleyi tek tek ziyaret ederek tespit edilen sorunları öncelik sırasına göre ve hızla çözeceklerini söyledi.

Kavak sakinleri toplantıda ağırlıklı olarak, mahallenin kanayan yarası ulaşım sorunu ve yaz aylarındaki trafik çilesini dile getirdi, deniz gören sosyal alanlar yapılmasını ve sahilde denetim ve temizliğin artırılmasını istedi.

Başkan Köseler de mahallede ulaşım, zabıta ve temizlik hizmetlerinin artırılacağını belirterek, çekek yeri için talimat verdi. Köseler, şunları söyledi:

"Kavak ilçenin göz bebeği bir yerleşim yeri. Yerli ve yabancı turistlerin Avrupa'daki gibi sokaklarda keyifle gezmesi için esnafımızla el ele cephe iyileştirmeleri yapmak istiyoruz. Bu esnaf kardeşlerimizin ticaretini de artıracak. Turistleri mahallenizde gönül rahatlığıyla ağırlamanız için her türlü desteği vereceğiz. Bir önceki hizmet döneminde fen işleri, temizlik ve tüm birimlerinin katıldığı ŞOK Hizmet uygulamasıyla yaz boyu mahallenizde olacağız. İETT Beykoz'a özel önem veriyor. Muhtarlarımız ve İETT Daire Başkanı'mızla yaptığımız toplantı neticesinde ilçeye yarım otobüslerle ilave hatlar ve kapalı duraklar yapıldı."

Muhtar Serkan Çağlar da yaz sezonunda 30-45 dakikalık ring seferlerinin yapılacağını kaydetti.

Talepler İmamoğlu'na aktarılacak

Esnafın vapur seferlerinin artırılması talebini de yanıtlayan Köseler, ulaşımda deniz yolunun aktif kullanılması, Yoros Kalesi ve çevresinin düzenlenmesi ve ilçeyi ilgilendiren pek çok konuyu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakında görüşeceğini bildirdi.

Kavak sakinlerinin kültür festivali, sağlık ocağı, spor salonu, tuvalet, eczane isteklerini tek tek not alan Köseler, tekrar mahalleye gelerek taleplerin çözümü konusunda bilgilendirme yapacaklarını duyurdu.