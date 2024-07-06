Beykoz Belediye Başkanı Çiğdem Mahallesi'nde Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı Çiğdem Mahallesi'nde Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Çiğdem Mahallesi sakinlerini dinleyerek, acil hizmet taleplerini öğrendi. Toplantıda imar, ulaşım, temizlik gibi konular ele alındı. Çocuklar ise halı saha ve park taleplerini iletti.

06.07.2024 12:38
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(İSTANBUL) - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 'Mahalle Buluşmaları' kapsamında Çiğdem Mahallesi sakinlerini dinledi, imardan ulaşıma, temizlikten çocuk parkına vatandaşların acil hizmet taleplerini öğrendi.

Beykoz Belediye Başkanı Mimar Alaattin Köseler'in demokratik ve yerinde yönetim anlayışıyla 45 mahalleye yönelik başlattığı 'Mahalle Buluşmaları'nın 9. toplantısı ilçenin büyük ve kalabalık mahallelerinden Çiğdem'de gerçekleşti.

Çiğdem Camisi Alt Salonu'nda yapılan toplantıya, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcıları Taner Aksu, Bilgehan Murat Miniç, Müfit Yetkin ve Turgay Sucuoğlu, belediye meclis üyeleri, muhtar Hanife Emanet, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

"Yaşamı kolaylaştıran çözümleri halkımızla birlikte buluyoruz"

Buluşmada ortak çözümün önemini vurgulayan Köseler, "Mahallenin sorunlarına duyarlık göstererek toplantıya katılan tüm sakinlerimize teşekkür ediyorum. Bu toplantılar ilçede yaşamı kolaylaştıran çözümleri birlikte bulmak için çok değerli. Çiğdem Mahallesi büyük bir mahalle. Burada, halı sahanın orada, ikinci bir toplantı daha yapacağız ve sonrasında taleplerinizin durumu ve verilen hizmetler hakkında size bilgi vereceğiz" dedi.

Başkan Köseler vatandaşların hizmet taleplerini tek tek dinleyerek, başkan yardımcıları ve müdürleriyle birlikte cevapladı.

Çiğdem Mahallesi sakinleri taleplerini ağırlıklı olarak imar, tapu, otobüs ve minibüs seferleri ve park yeri olarak sıralarken, sahipsiz sokak hayvanlarının tedavi ve bakımı, hız kesici, merdiven ve temizlik hizmetleri gibi konular da dile getirildi.

Çocuklar istedi top geldi

Buluşmaya büyükler kadar çocuklar da ilgi gösterdi. Mahalledeki yaşıtları adına söz alan çocuklar, Başkan Köseler'den halı saha ve gönüllerince oyun oynayacakları bir park istedi.

Halı saha için yer araştırılması talimatını veren Başkan Köseler, sokakta oynarken toplarının sürekli patladığını söyleyen çocukların isteği üzerine toplantı bitmeden hediyelerini de verdi.

Çiğdem'e küçük otobüs takviyesi

Çiğdem sakinlerinin yoğun otobüs talepleri üzerine söz alan ulaşımdan sorumlu Başkan Yardımcısı Müfit Yetkin, 15 P Üsküdar-Soğuksu hattına ek sefer ve İBB'ye alınacak küçük otobüslerle mahalleye ulaşım takviyesi yapacaklarını ve bu adımlarla halkın rahatlayacağını söyledi.

Mahalle muhtarı Hanife Emanet ise Paşabahçe Pazarı'ndan mahalleye servis minibüsü konması, cami merkez önü park sorunun çözümü, kadınlar için kültür-sanat ve eğitim evi ile otobüs seferlerinin artırılmasına dair istekleri dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediye Başkanı Çiğdem Mahallesi'nde Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika

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