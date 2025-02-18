Beykoz Belediye Başkanı Köseler'den İddialara Cevap

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(ANKARA) - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediyesi'ne savcı talimatıyla müfettişlerin gittiği ve çok sayıda ihale dosyasına el konulduğu iddiasına ilişkin konuştu. Köseler, haberlerin doğru olmadığının altını çizdiği konuşmasında savcılıktan gönderilen belgenin QR kodunun çalışmadığını aktardı. Savcılık tarafından istenen dosyaları hazırladıklarının altını çizen Köseler, ıslak imzalı belgenin savcılıkça gönderilmesi durumunda istenilen dosyaları teslim edeceklerini belirtti.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediyesi'ne soruşturma başlatıldığı, savcı talimatıyla müfettişlerin gittiği ve çok sayıda ihale dosyasına el konulduğu iddiasına Halk TV'de Rota programında cevap verdi. Köseler, çıkan haberlerin doğru olmadığını vurguladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Beykoz Cumhuriyet Savcılığı'ndan, belediyenin kapanmasına saat 5'e 5 kala bir evrak geldi. Burada gördüğünüz evrak geldi. Bu evrakta bir takım maddeler var, 6 tane madde var ve firmalarla ilgili. Bu evrağın saat 12'ye kadar cevabi olarak hazırlanmasını ve Başsavcılığa dönmesini talep ettiler. Müdürlerimiz, kadrolarımızla bu evrakların totalini hazırlamak için saat 12.00'ye kadar can siperhabe çalışma içinde olduk. Söylemek istediğim şu, burada evrağım QR koduna baktığımızda bu evrağın Qr kodunun gerçek olmadığı kanaatine vardık ve QR kodlu veya ıslak imzalı bir evrağı Beykoz Cumhuriyet Başsacılığı'ndan bekliyoruz. Yerel basında ve ulusal basında yayınlanan tüm haberlerin gerçek dışı olduğunun altını çizerek vurgulamak istiyorum.

"Bu evrağın aslı ve doğru şeklini bize ulaşmasını savcılıktan rica ediyorum"

Algı yönetiminin bu ülkede tepe noktasına Beykoz Belediyesi'nde şahit olduk. Bu evrağın aslı ve doğru şeklini bize ulaşmasını savcılıktan rica ediyorum. Belediye olarak her konuya açığız, tabi ki savcılığımız, İçişleri Bakanlığı'mız bu konuda araştırma, uygulama yapabilir. Beykoz halkına 1999-2004 yıllarında 5 yıl boyunca hizmet etmiş Beykozlu olarak şöyle sesleniyorum, basında duydukları çoğu şeye inanmalarını özellikle rica ediyorum."