Beykoz Belediye Başkanı Köseler'den İddialara Cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beykoz Belediye Başkanı Köseler'den İddialara Cevap

Geniş Video İzle

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, belediyeye yönelik müfettiş gönderildiği ve çok sayıda ihale dosyasına el konulduğu iddialarının doğru olmadığını belirtti. Savcılıktan gelen belgenin QR kodunun çalışmadığını vurgulayan Köseler, gerçek bir evrak beklediklerini ifade etti.

18.02.2025 02:03  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediyesi'ne savcı talimatıyla müfettişlerin gittiği ve çok sayıda ihale dosyasına el konulduğu iddiasına ilişkin konuştu. Köseler, haberlerin doğru olmadığının altını çizdiği konuşmasında savcılıktan gönderilen belgenin QR kodunun çalışmadığını aktardı. Savcılık tarafından istenen dosyaları hazırladıklarının altını çizen Köseler, ıslak imzalı belgenin savcılıkça gönderilmesi durumunda istenilen dosyaları teslim edeceklerini belirtti.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Beykoz Belediyesi'ne soruşturma başlatıldığı, savcı talimatıyla müfettişlerin gittiği ve çok sayıda ihale dosyasına el konulduğu iddiasına Halk TV'de Rota programında cevap verdi. Köseler, çıkan haberlerin doğru olmadığını vurguladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Beykoz Cumhuriyet Savcılığı'ndan, belediyenin kapanmasına saat 5'e 5 kala bir evrak geldi. Burada gördüğünüz evrak geldi. Bu evrakta bir takım maddeler var, 6 tane madde var ve firmalarla ilgili. Bu evrağın saat 12'ye kadar cevabi olarak hazırlanmasını ve Başsavcılığa dönmesini talep ettiler. Müdürlerimiz, kadrolarımızla bu evrakların totalini hazırlamak için saat 12.00'ye kadar can siperhabe çalışma içinde olduk. Söylemek istediğim şu, burada evrağım QR koduna baktığımızda bu evrağın Qr kodunun gerçek olmadığı kanaatine vardık ve QR kodlu veya ıslak imzalı bir evrağı Beykoz Cumhuriyet Başsacılığı'ndan bekliyoruz. Yerel basında ve ulusal basında yayınlanan tüm haberlerin gerçek dışı olduğunun altını çizerek vurgulamak istiyorum.

"Bu evrağın aslı ve doğru şeklini bize ulaşmasını savcılıktan rica ediyorum"

Algı yönetiminin bu ülkede tepe noktasına Beykoz Belediyesi'nde şahit olduk. Bu evrağın aslı ve doğru şeklini bize ulaşmasını savcılıktan rica ediyorum. Belediye olarak her konuya açığız, tabi ki savcılığımız, İçişleri Bakanlığı'mız bu konuda araştırma, uygulama yapabilir. Beykoz halkına 1999-2004 yıllarında 5 yıl boyunca hizmet etmiş Beykozlu olarak şöyle sesleniyorum, basında duydukları çoğu şeye inanmalarını özellikle rica ediyorum."

Kaynak: ANKA

Alaattin Köseler, Yerel Haberler, Belediye, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz Belediye Başkanı Köseler'den İddialara Cevap - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:41 Halkı böyle zehirliyorlar Dönerciden mide bulandıran hareket Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:48 Ece Seçkin’den kar tatilinde yorganla cesur pozlar Ece Seçkin'den kar tatilinde yorganla cesur pozlar
09:37 Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi Para kazanmak isteyen gri metale yöneldi
09:32 Galatasaray Icardi’nin sözleşmesi askıya aldı Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 22:26:34. #1.12#
SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı Köseler'den İddialara Cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.