Beykoz Belediye Başkanı Köseler'e Müthiş Ceza İstemi - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı Köseler'e Müthiş Ceza İstemi

05.06.2026 19:06
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'e ihaleye fesat ve örgüt kurma suçlarından 77 yıla kadar ceza talep edildi.

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 4'ü tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Havva Dindar ve Uğur İnci getirildi.

Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmayı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ise izleyici olarak takip etti.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, tutuklu sanıklar Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 25 yıldan 77 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca, sanık Alaattin Köseler örgüt lideri kapsamında ayrıca örgütte işlenen tüm suçlardan sorumlu olduğu belirtildi.

Tutuklu sanık Uğur İnci hakkında ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliğe yardım etme" suçlarından 21 yıl 9 aydan 63 yıl 9 aya kadar hapis cezası mütalaada istendi.

Mütalaada, tutuklu sanık Havva Dindar hakkında ise "zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "zincirleme şekilde resmi belgede sahteciliğe yardım etme" suçlarından 15 yıl 3 aydan 50 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.

Savcı, tutuksuz sanıklar Metin Ülgey ve Nuray Unutur'un üzerlerine atılı tüm suçlardan beraatına karar verilmesi talep etti.

Esasa ilişkin mütalaada, 20 sanık hakkında da farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası istendi.

Mütalaada, tutuklu sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamına, tutuklu sanık Havva Dindar'ın ise tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verilmesi talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık Havva Dindar'ın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine, sanıklar Alaattin Köseler, Veli Gümüş ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, sanıklara ve avukatlara esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi.

Fezleke ve iddianame

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 402 sayfalık fezlekede, Belediye Başkanlığınca bir kısım mal ve hizmet alımı, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan bazı firma yetkililerinin yaptıkları iddia edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtilmişti.

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesindeki destek hizmetleri, işletme ve iştiraklerle sosyal yardım işleri müdürlüklerinin yapmış olduğu birçok mal ve hizmet alımında, ihalelerde açıklık, eşit muamele, rekabet, doğruluk ve gizlilik ilkelerine aykırı davranıldığı belirtilen fezlekede, birbiriyle irtibatlı aynı firmalardan dönüşümlü tekliflerin alındığı kaydedilmişti.

Fezlekede, bazı ihale yüklenicisi firma ve teklif veren diğer firmalar arasında adres, akrabalık ve ortaklık düzeyinde organik bağ olduğu bilgisine yer verilmişti.

Bazı mal ve hizmet kabullerinin açık hesap şeklinde ihalelerden önceki tarihlerde gerçekleştirildiği belirtilen fezlekede, belediye stok kayıtlarına göre eksik ya da hiç mal teslimi olmamasına rağmen ödeme yapılan ihalelerin olduğu ifade edilmişti.

Görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yolsuzluk örgütünün kurucusu, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş ve Özel Kalem personeli Metin Ülgey'in ise yönetici olarak değerlendirildiği fezlekede, 26 şüphelinin çeşitli suçlardan cezalandırılması talep edilmişti.

Fezlekede, Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Hazırlanan fezleke, ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, Köseler'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "hileli davranışlarla zincirleme şekilde ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 17 yıl 6 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Diğer 25 sanık hakkında da çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti.

Tutuklu sanıkların hepsi tahliye edilmişti

Mahkeme heyeti, ilk celsenin 3. gününde kurduğu ara kararda, aralarında Alaattin Köseler'in de bulunduğu 13 tutuklu sanığın tahliyesine karar vermişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Serdar Karahan, Havva Dindar ile Uğur İnci'nin "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararıyla tahliye edilmelerine itirazda bulunmuştu.

Talebi değerlendiren Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, söz konusu tahliye kararlarının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek kararın değiştirilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Mahkeme, söz konusu kararı ve itirazı değerlendirmesi için dosyayı bir üst mahkeme olan Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

Kararı değerlendiren üst mahkeme, itirazı kabul ederek Köseler'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetmişti.

Bunun üzerine Alaattin Köseler, Veli Gümüş, Havva Dindar tutuklanmış, hakkında tutuklama kararı verilen diğer sanıklar Serdar Karahan ve Uğur İnci hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı.

Tahliye edilen, sonradan ise Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında tekrar tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan sanık Uğur İnci duruşma salonunda tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediye Başkanı Köseler'e Müthiş Ceza İstemi - Son Dakika

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