Beykoz Davasında Savcı Alaattin Köseler, Veli Gümüş ve Uğur İnci'nin Tutukluluğunun Devamını, Havva Dindar'ın Tahliyesini İstedi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de arasında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 kişinin yargılandığı davada cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Alaattin Köseler, Veli Gümüş ve Uğur İnci'nin tutukluluklarının devamını, Havva Dindar'ın ise adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de arasında bulunduğu 4'ü tutuklu 26 sanıklı Beykoz davasının görülmesine İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmayı CHP CAO Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun, Dilek Kaya İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu çok sayıda partili izledi.

Duruşmada İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaa okundu. Mütalaada, Beykoz Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen çok sayıda ihale ve doğrudan temin işleminin incelendiği belirtildi. Savcılık, belediye yönetimi ile bazı firma temsilcileri arasında organize bir yapı bulunduğunu öne sürerek çok sayıda sanık hakkında çeşitli suçlardan mahkumiyet talebinde bulundu.

KÖSELER HAKKINDA "ÖRGÜT LİDERİ" SUÇLAMASI

Mütalaada Alaattin Köseler'in belediye içerisindeki bazı ihale süreçlerinde belirleyici rol oynadığı, oluşturduğu baskı ortamıyla hukuka aykırı işlemlerin gerçekleşmesine neden olduğu ve örgüt hiyerarşisi içerisinde yönetici konumunda bulunduğu iddia edildi. Savcı, Köseler'in Türk Ceza Kanunu'nun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "zincirleme ihaleye fesat karıştırma", "zincirleme nitelikli dolandırıcılık" ve "zincirleme resmi belgede sahtecilik" hükümleri kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

VELİ GÜMÜŞ'E DE CEZA İSTEMİ

Mütalaada özel kalem müdürü Veli Gümüş'ün de bazı ihale süreçlerinde yönlendirici rol üstlendiği öne sürüldü. Savcılık, Gümüş'ün Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in bilgisi doğrultusunda bazı firmaların ihalelere katılımını organize ettiği ve ihale süreçlerine müdahil olduğu değerlendirmesinde bulundu.

SAVCI TUTUKLULUKLARIN DEVAMINI İSTEDİ

Esas hakkındaki mütalaasında savcı, Alaattin Köseler, Veli Gümüş ve Uğur İnci'nin tutukluluk hallerinin devamını, Havva Dindar'ın ise "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesini istedi. Diğer sanıklar hakkındaki mevcut adli kontrol tedbirlerinin devamı da talep edildi.

Mahkemenin, sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamasının ardından kararını açıklaması bekleniyor.

KÖSELER: ÖZGÜRLÜĞÜME KAVUŞMAYI DİLİYORUM

Öte yandan duruşma öncesi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Köseler, Yargılandığım dosyada bana isnat edilen suçlarla ilgili ne bir tape kaydı, ne bir görüntü, ne de bir yazışma, yani hiçbir somut delil bulunmamasına rağmen, 460 gündür Silivri'deki hücremdeyim. Bu zorlu süreçte suçsuzluğuma olan inancınızla gösterdiğiniz destek ve dayanışma duygunuz bana burada her zaman dayanma gücü verdi. Adalete olan inancımı kaybetmek istemiyor ve bu duruşmada özgürlüğüme kavuşmayı diliyorum" ifadelerine yer verdi.