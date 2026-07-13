Beykoz Davası'nda İş İnsanı Uğur İnci'nin Tahliyesine Karar Verildi - Son Dakika
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Beykoz Davası'nda İş İnsanı Uğur İnci'nin Tahliyesine Karar Verildi

13.07.2026 18:46  Güncelleme: 19:33
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İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Beykoz Davası'nda tutuklu Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün tutukluluk hallerinin devamına, iş insanı Uğur İnci'nin ise tahliyesine karar verdi. Köseler, suçlamaları reddederek yargılamanın siyasi olduğunu savundu.

Haber: Hakan KAYA

(İSTANBUL) İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Beykoz Davası'nda, tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ve Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuklu iş insanı Uğur İnci'nin tahliyesi kararlaştırıldı.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan başkanlardan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de arasında bulunduğu 3'ü tutuklu 26 sanıklı Beykoz davasının görülmesine bugün İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşma salonuna sadece avukatlar ve sanıklar alınırken duruşmayı takip etmek isteyen basın mensupları ve sanık aileleri boş bir mahkeme salonuna alınarak SEGBİS sistemiyle duruşmayı takip edebildi.

Duruşmada tutuklu sanıklardan Alaattin Kösler'in Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş, itirafçı olarak ifade verdi ve bu kapsamda beraatini talep etti.

KÖSELER: İDAM GETİRSİNLER DE BENİ ASSINLAR, BİTİRELİM BU İŞİ

Tutuklu Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler de savunmasında üzerine atılı suçlamaları reddetti. İftiralara maruz bırakılarak tutuklandığını belirten Köseler, tanık beyanları dışında kesin somut hiçbir delil bulunmamasına rağmen hakkında tutuklama kararı verilmesinin yasaya aykırı olduğunu ifade etti. Köseler, "Ben siyasi bir kimliğim. Dosya da bundan sonra siyasidir. Bir adam bir dilekçe yazmış, böyle yapmış, şöyle yapmış falan. Sonra suçlanıp Sulh Ceza Hakimliği'ne getiriliyorum. İdam getirsinler de beni assınlar bitirelim bu işi" dedi.

Her cuma günü bir CHP'li belediyeye suç örgütü kurgusu üzerinden operasyon düzenlendiğini anımsatan Köseler, "Siyasetin bir aracı gibi yargı sopası kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

"KENDİMİ HANÇERLENMİŞ HİSSEDİYORUM"

İtirafçı Veli Gümüş'ün iddialarına yönelik olarak şaşkınlık içerisinde olduğunu ifade eden Köseler, Gümüş'ün cezaevinde kendisine 'canım başkanım' sözleriyle başlayan 8 mektup yazdığını belirterek, mektuplarda 'Çok zor günler geçirdik. Haksızlığa uğradık. Vicdanlarda haksızlığa uğradığınız tescillendi. Siz ve aileniz hep yanımızda oldunuz. Ben sizin başınızı eğdirmeyeceğim, söz verdim. Kardeşiniz olarak dik durmaya devam edeceğiz. Ne sizin ne de kendi başımızı eğdirmeyeceğim. Bu yolda dik durmayan onursuzdur, namussuzdur' şeklinde ifadeler kullandığını öne sürdü. Köseler, "Kendimi hançerlenmiş hissediyorum. İftiralarla dolu metinler… Allah sonunu hayretsin" dedi.

Köseler ayrıca, Veli Gümüş'ün maddi sıkıntılarının olduğunu belirterek, "Veli Gümüş'ün ev kirasını ben karşılıyordum. Bu talepleri bir süre sonra arttı. Karşılayamayacağım talepleri oldu. Süreç içinde bu raddeye evrilmesi, başkaları tarafından bu taleplerin karşılandığı kanaatindeyim" diye konuştu.

Duruşmaya 15 dakika ara verildikten sonra, tutuklu Alaattin Köseler ve Veli Gümüş'ün tutukluluk hallerinin devamına, tutuklu iş insanı Uğur İnci'nin ise tahliyesine karar verildi. Bazı tutuksuz sanıkların da yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Bir sonraki duruşma 9-12 Ekim'de yapılacak.

Kaynak: ANKA

Alaattin Köseler, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Gümüş, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz Davası'nda İş İnsanı Uğur İnci'nin Tahliyesine Karar Verildi - Son Dakika

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