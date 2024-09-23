Beykoz Belediye Başkanı Köseler, Okul Ziyaretleriyle Eğitime Destek Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beykoz Belediye Başkanı Köseler, Okul Ziyaretleriyle Eğitime Destek Veriyor

Geniş Video İzle

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Çavuşbaşı Ahmet Akça İlkokulu ve Yenimahalle Mehmet Emin Pulatkonak Ortaokulu'nu ziyaret ederek yapılan yenileme çalışmaları hakkında bilgi aldı ve eğitim için gerekli destekleri sürdüreceklerini vurguladı.

23.09.2024 15:41  Güncelleme: 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Çavuşbaşı Ahmet Akça İlkokulu'nu ve Yenimahalle Mehmet Emin Pulatkonak Ortaokulu'nu ziyeret ederek incelemelerde bulundu. Köseler, "Beykoz'da öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitimini sürdürerek vatana, millete yararlı bireyler haline gelmeleri için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı öncesi Belediye'nin sponsorlar aracılığı ile tamamen yenilettiği Çavuşbaşı Ahmet Akça İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ayhan Özgün ve Okul Müdürü Nevin Dombaycı'dan tamamlanan çalışmalar üzerine bilgi alan Başkan Alaattin Köseler, sınıfları gezerek öğrencilerle de sohbet etti.

Okul yönetiminin teşekkür plaketi takdim ettiği Başkan Köseler "Beykoz'da öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitimini sürdürerek vatana, millete yararlı bireyler haline gelmeleri için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Okulumuzun yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, öğrencilerimize derslerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Köseler, okuldaki eksikleri yerinde incelemek üzere Yenimahalle Mehmet Emin Pulatkonak Ortaokulu'nu da ziyaret etti. Okulun eksikleri ve sorunları inceleyen Köseler, Atatürk köşesinin eksikleri ile tahrip olan dış cephesinde düzenleme ve tadilat yapılacağını söyledi. Köseler, okul ziyaretlerinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen öğrencileri de kırmadı.

Beykoz Belediye Başkanı Köseler, Okul Ziyaretleriyle Eğitime Destek Veriyor
Kaynak: ANKA

Alaattin Köseler, Yerel Haberler, Yenimahalle, Politika, Belediye, Eğitim, Güncel, Beykoz, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz Belediye Başkanı Köseler, Okul Ziyaretleriyle Eğitime Destek Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 182’ye yükseldi, 700’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 182'ye yükseldi, 700'den fazla yaralı var
13:48 Narin’in abisinin kolundaki izler kime ait Adli Tıp raporu açıklandı Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
13:37 Ümraniye’de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi Emniyet’ten 3 ayrı mesaj Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 16:42:18. #1.11#
SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı Köseler, Okul Ziyaretleriyle Eğitime Destek Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement