Beykoz Belediye Başkanı Köseler, Okul Ziyaretleriyle Eğitime Destek Veriyor

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Çavuşbaşı Ahmet Akça İlkokulu'nu ve Yenimahalle Mehmet Emin Pulatkonak Ortaokulu'nu ziyeret ederek incelemelerde bulundu. Köseler, "Beykoz'da öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitimini sürdürerek vatana, millete yararlı bireyler haline gelmeleri için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, 2024-2025 Eğitim Öğretim yılı öncesi Belediye'nin sponsorlar aracılığı ile tamamen yenilettiği Çavuşbaşı Ahmet Akça İlkokulu'nda incelemelerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ayhan Özgün ve Okul Müdürü Nevin Dombaycı'dan tamamlanan çalışmalar üzerine bilgi alan Başkan Alaattin Köseler, sınıfları gezerek öğrencilerle de sohbet etti.

Okul yönetiminin teşekkür plaketi takdim ettiği Başkan Köseler "Beykoz'da öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitimini sürdürerek vatana, millete yararlı bireyler haline gelmeleri için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Okulumuzun yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, öğrencilerimize derslerinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Köseler, okuldaki eksikleri yerinde incelemek üzere Yenimahalle Mehmet Emin Pulatkonak Ortaokulu'nu da ziyaret etti. Okulun eksikleri ve sorunları inceleyen Köseler, Atatürk köşesinin eksikleri ile tahrip olan dış cephesinde düzenleme ve tadilat yapılacağını söyledi. Köseler, okul ziyaretlerinde öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşırken, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen öğrencileri de kırmadı.