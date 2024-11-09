Beykoz Belediye Başkanı Köseler, Yenimahalle'de Halkla Buluştu - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı Köseler, Yenimahalle'de Halkla Buluştu

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Yenimahalle'de gerçekleştirdiği mahalle buluşmasında mülkiyet ve imar sorunlarını ele alarak, bölge sakinlerinin taleplerini dinledi ve çözüm önerileri sundu.

09.11.2024 12:59  Güncelleme: 14:10
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(İSTANBUL) - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in ilçe sakinlerini yerinde dinlediği ve hizmet taleplerine çözüm sunduğu mahalle buluşmaları Yenimahalle'de devam etti. Toplantıda, özellikle mülkiyet ve imar sorunları ele alındı.

Beykoz'un 20'nci mahalle buluşması, Yenimahalle'de yapıldı. Toplantının açılışında mahalle buluşmalarının önemine değinen Başkan Köseler, iletilen konuları sırasıyla ele alacaklarını vurgulayarak, sorunların çözümüne katkıda bulunan vatandaşlara teşekkür etti. Buluşmaya Belediye Başkan Yardımcıları Taner Aksu, Turgay Sucuoğlu, Fidan Gül, birim müdürleri ve meclis üyeleri de katılarak talepleri yanıtladı.

Uzun yıllardır çözülemeyen imar ve mülkiyet sorunlarından şikayetçi mahalle sakinleri tek tek söz alarak, kentsel dönüşüm, ulaşım, yeni okul ve yaya kaldırımı yapılması, ambulans, numarataj, sahipsiz sokak hayvanlarına yaşam alanı konularındaki taleplerini sıraladı. Toplantıda, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından eşit mülkiyet paylaşımı yaklaşımıyla hazırlanan yeni imar planları hakkında sakinlere bilgi verildi ve yeşil alanda kalanların uygulamada konut haklarının korunacağı vurgulandı.

Beykoz halkının planlı ve güvenli yaşam beklentisini ilgili kurumlarda dile getirdiklerini vurgulayan Başkan Köseler, "Beykozluların Beykoz'da kalması ve gençlerin burada yaşama tutunması için mücadele ediyoruz" dedi.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin yanı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çözüme katkı sunacağına inandığını sözlerine ekleyen Başkan Köseler, "İlçemizde yaşayan insanların kesinlikle mülkiyet alabildiği, halihazırdaki konut alanlarının yer aldığı planlar için çalışıyoruz. Bizim ana amacımız planlardaki konut alanı metrekaresini artırmak ve bacasız sanayiyle gençlerin burada yaşama tutunmasını sağlamak. Bu konuda girişimlerimiz var ve çalışmalarımız sizlerin lehinize devam ediyor" diye konuştu.

Ek-16'yle ilgili de gereken tüm çalışmaların yapılacağını söyleyen Başkan Köseler, orman alanında kalan yerlerin kanun dahilinde sakinlere satışını yapacaklarını belirtti.

Yenimahalle Muhtarı ve Spor Kulübü Başkanı Pehlivan Gündoğdu de çözüm bekleyen konulara ilişkin hazırladığı listeyi sundu ve seçim sözünü tutarak mahalleye spor alanı kazandıran Başkan Köseler'e teşekkür etti.

Başkan Yardımcısı Fidan Gül ise belediyenin evde sıcak yemekten temizliğe, eğitim yardımlarından sağlığa her alanda verdiği sosyal destek hizmetlerini aktararak ihtiyaç sahiplerini bu hizmetlerden yararlanmaya çağırdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediye Başkanı Köseler, Yenimahalle'de Halkla Buluştu - Son Dakika

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