Beykoz Belediye Başkanı Mahalle Buluşmaları Düzenledi - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı Mahalle Buluşmaları Düzenledi

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Mahmutşevketpaşa'da halkın taleplerini dinledi ve köylerde sosyal mekanlar yapacaklarını ve tarımı canlandırmak için kooperatif desteği vereceklerini söyledi.

30.05.2024 12:13
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(İSTANBUL) - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ilçenin talep ve şikayetlerine kulak verdiği "Mahalle Buluşmaları" kapsamında Mahmutşevketpaşa'da halkı dinledi. Köseler, köylerde sosyal mekanlar yapacaklarını ve tarımı canlandırmak için kooperatif desteği vereceklerini söyledi.

Mahmutşevketpaşa Köy Kahvesi'nde düzenlenen "Mahalle Buluşması"na Başkan Köseler'in yanı sıra Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcıları Bilgehan Murat Miniç, Taner Aksu, Müfit Yetkin, meclis üyeleri, Mahmutşevketpaşa Muhtarı Kemal Özman ve birim müdürleri katıldı.

Beykoz Belediyesi bünyesinde kurulan Çözüm Ekibi buluşma öncesinde mahalle sakinlerinin kapısını tek tek çalarak şikayet ve hizmet taleplerini aldı. Buluşmada Mahmutşevketpaşa sakinleri de ilçede ve köyde yaşamı kolaylaştırmaya yönelik taleplerini sıraladı.

İlçenin 45 mahallesinde ortak akıl ve şeffaf yönetim anlayışı ortaya koymak istediklerini belirten Köseler, şunları söyledi:

"1999-2004 arasındaki ilk hizmet döneminde yaptığım halk toplantılarını bir adım ileriye taşıma kararı aldık ve çözümü ayağınıza getirdik. O yıllarda gördüm ki toplantılara köylerden katılım az oluyor, vatandaşlarımız taleplerini tam manasıyla bize iletemiyor. Yeni hizmet döneminde, 45 mahalleyi tek tek ziyaret ederek tespit ettiğimiz sorunları öncelik sırasına göre çözeceğiz. Seçim döneminde söz verdik. Belki her köyde değil ama uygun olan yerlerde halkın toplandığı ve hizmet aldığı kalıcı mekanlar yapacağız. Mahmutşevketpaşa'nın girişindeki alanı revize edeceğiz. Sizin toplanacağınız, kına gecesi yapacağınız ve nikah kıyacağınız mekanları bu mahallede oluşturacağız. Belediye hizmetlerini de buralarda vereceğiz."

İlçe sakinlerinin memnun olduğu hizmetleri geliştirerek devam ettireceklerini kaydeden Köseler, kültür-sanat ve eğitim gibi hizmetleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile iş birliği halinde daha kaliteli hale getireceklerini aktardı.

İETT'den köylere otobüs takviyesi

Beykoz'da Başkan Yardımcısı olarak göreve başlayan İETT Ulaşım Daire Başkanı Müfit Yetkin ise muhtarlarla toplantılar yaparak köylere sefer sayısını artırmak için çalıştıklarını, yarım otobüslerle takviyeler yaptıklarını ve ihaleler sonuçlandığında yeni otobüslerin de yollarda olacağını söyledi.

Kaynak: ANKA

Alaattin Köseler, Beykoz, Ulaşım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz Belediye Başkanı Mahalle Buluşmaları Düzenledi - Son Dakika

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