Beykoz Belediye Başkanı Paşabahçe'de Mahalle Buluşması Yaptı - Son Dakika
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Beykoz Belediye Başkanı Paşabahçe'de Mahalle Buluşması Yaptı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Paşabahçe'de düzenlenen Mahalle Buluşması'nda vatandaşların taleplerini dinledi ve sorunlara çözüm bulacağını söyledi. İBB'nin Beykoz'a yapacağı yatırımlar da konuşuldu.

29.06.2024 12:38  Güncelleme: 15:38
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(İSTANBUL) - Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Mahalle Buluşmaları" kapsamında ilçenin köklü yerleşimlerinden Paşabahçe'de vatandaşların taleplerine kulak verdi. Köseler, "Burada aktarılan sorunları aciliyet sırasıyla çözeceğiz ve halkımızla 2. buluşmada mahalledeki icraatları anlatacağız" dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, yerinde ve şeffaf yönetim anlayışıyla hayata geçirdiği "Mahalle Buluşmaları"nın 8. toplantısında Paşabahçe sakinleriyle buluştu.

Paşabahçe Meydanı'nda yapılan toplantıya, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcıları Taner Aksu, Bilgehan Murat Miniç, Müfit Yetkin ve Turgay Sucuoğlu, meclis üyeleri, muhtar İlkay Aydın, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Mahalle sakinlerinin sorularını dinleyen ve ekibiyle birlikte tek tek yanıtlayan Başkan Köseler, acil çözüm bekleyen sorunlar için talimat verdi, tüm taleplerin önem sırasıyla hayata geçeceğini söyledi.

Paşabahçeliler, semt pazarı saatlerinin düzenlenmesi, halk ekmek büfesi, İskele Caddesi'nin bakımı, merkez cami tuvaletlerinin yenilenmesi, Ahmet Ferit İnal Lisesi spor sahasının kapalı hale getirilmesi, ulaşım, sivrisinek ilaçlaması konularında taleplerini dile getirdi.

"Beykoz'a çözüm sözüyle geri geldik"

Mahalle buluşmalarıyla hizmetlere yerinde ve kalıcı çözümler sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Köseler, "20 yıldır kapınızı çalanların hiçbir şey yapmadığını gördük. Beykoz'a çözüm ve hizmet sözüyle geri geldik. İlçenin önemli ve aciliyet taşıyan konularını İBB Başkanınız Ekrem İmamoğlu'na aktardık, projeleri hazır oldukça kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

İBB'nin Beykoz yatırımları yolda

İBB'nin desteğiyle hayata geçecek hizmetleri de anlatan Köseler, "Beykoz'un taleplerini  İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na belediyemize 11 Haziranda yaptığı ziyareti sırasında ilettim. R.Şahin Köktürk Spor Kompleksi için iki yol gündemde. Burası dış cephesi ve zeminle depreme dayanıklı hale getirilecek ya da yeniden yapılacak. Daire başkanları görüşüp en uygun olanına karar verecekler, konu önlerinde" diye konuştu.

Beykozluların beklediği metro yatırımına da değinen Köseler, Çekmeköy- Üsküdar Metrosu'nun Altunizade durağından Kavacık'a bağlantı yapılacağını, projesi hazır olunca tüm Beykozla paylaşacağını ifade etti.

İBB yatırımları kapsamında Beykoz Belediyesi'nin İBB'ye önerdiği ve planlarda uygun olan birçok noktada kreş açılacağını da sözlerine ekledi.

"İşçileri ben çıkarmıyorum"

Bir mahalle sakininin belediyede hizmet süresi dolan personele ilişkin sorusu üzerine Başkan Köseler, kamuoyunda da merak edilen konuya şöyle açıklık getirdi:

"Seçim öncesi Beykoz Belediyesi'ne hizmet alımı yapılmış ve 235 Beykozlu  kardeşimiz işe alınmış. 30 Haziran'da süreleri doluyor. Bilerek 3 aylık işe alınmışlar. İşçileri ben çıkarmıyorum. Bu arkadaşlarımız emek üretmişler, kendilerine teşekkür ediyorum. Yeni ihalede işine sahip çıkan liyakatli eski çalışanlarımıza öncelik tanıyacağız."

Başkan Köseler, vatandaşların İstanbul'u bekleyen deprem gerçeğiyle ilgili sorusu üzerine de ilçenin mevcut yapı stokunun çok eski olduğunu hatırlatarak, konuyu TV kanalları yoluyla gündeme taşıyacağını ifade etti.

Paşabahçeliler, Başkan Köseler'e yeni dönemle birlikte artan temizlik hizmetleri için teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediye Başkanı Paşabahçe'de Mahalle Buluşması Yaptı - Son Dakika

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