Beykoz Belediye Meclisi Mayıs Ayı Çalışmalarını Tamamladı - Son Dakika
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Beykoz Belediye Meclisi Mayıs Ayı Çalışmalarını Tamamladı

Beykoz Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan çalışmalarını tamamladı. Mecliste BEYTAŞ Genel Kurulu için yetkilendirilecek isim seçildi. İlçenin ve kurumun geleceğine yönelik gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

10.05.2024 17:00
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(İSTANBUL) - Beykoz Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan çalışmalarını tamamladı. Mecliste BEYTAŞ Genel Kurulu için yetkilendirilecek isim seçildi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in başkanlığında yapılan Mayıs Ayı'nın 3. birleşiminde ilçenin ve kurumun geleceğine yönelik gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Açılış ve yoklamayla başlayan toplantıda, genel kurulda ilk olarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Engelliler Haftası ve Anneler Günü'ne ilişkin görüşler dile getirildi.

ENGELLİ BİREYLERİN HAYATI KOLAYLAŞACAK

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla söz alan CHP Meclis Üyesi Uğur Gökdemir, Beykozlu gençler olarak 105 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından yakılan özgürlük ateşini sonsuza kadar taşıyacaklarını söyledi.

CHP Meclis Üyesi Tuncay Koçak ise ilçede hayatın her alanında engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik hizmetleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını vurguladı. CHP Meclis Üyesi Esengül Yılmaz Gül de Anneler Günü'nü kutladı.

AKP grubu adına Gaye Zayıf ve Burak Karaçam, özel günlerle ilgili konuşma yaptı.

2023 YILI KESİN HESABI REDDEDİLDİ

Gündemde yer alan, "2023 Yılı Kesin Hesabı ile İdare Taşınır Mal Yönetimi Hesabı" CHP grubunun itirazı üzerine oy çokluğuyla reddedildi. Konuyla ilgili söz alan CHP Meclis Üyesi Burak Korkmaz, hesapların şeffaflıktan uzak olduğunu belirterek Beykozluların hakkını korumak üzere CHP grubu olarak ilgili maddeye ret oyu verdiklerini söyledi.

21 Mayıs'ta yapılacak BEYTAŞ Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Kemal Taştan'a belediyeyi temsil yetkisi verilmesi ise oy çokluğuyla meclisten geçti.

Kaynak: ANKA

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