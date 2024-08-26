Beykoz Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Etkinliklerle Kutluyor - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Etkinliklerle Kutluyor

Beykoz Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenecek 'Zafer Yürüyüşü'nün ardından, Manuş Baba sahne alacak.

26.08.2024 14:04  Güncelleme: 15:42
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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Etkinlikler kapsamında düzenlenecek 'Zafer Yürüyüşü'nün ardından, Manuş Baba sahne alacak.

Beykoz Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yılını kutlamaya hazırlanıyor. Belediye'nin yanındaki meydanda sabah yapılacak resmi törenin ardından, akşam saatlerinde 'Zafer Yürüyüşü' başlayacak. Bando takımı ve meşaleler eşliğindeki yürüyüşe, Belediye Başkanı Alaattin Köseler de katılacak. Beykoz Çayırı'nda kurulan sahnede ise sanatçı Manuş Baba konser verecek.

Beykoz'un köklü kültür festivallerinden Çayır Festivali, bu sene 30 Ağustos – 8 Eylül arasında düzenlenecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamı başlayacak festivalde, yöresel dernekler kendi memleketlerinin ve ilçenin renkli kültürünü yansıtacak. Başkan Alaattin Köseler, selamlama konuşmasını ardından 19 il ve bölge derneği başkanını sahneye davet ederek, festivalin açılışını gerçekleştirecek.

Kaynak: ANKA

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