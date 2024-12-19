Beykoz Belediyesi Ağaç Budama Çalışmalarına Devam Ediyor

Güncel

(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, ilçenin yeşil dokusunu canlandırmak amacıyla başlattığı ağaç budama çalışmalarını sürdürüyor. Ağaçların dinlenme döneminde başlayan ve her yıl kasım-mart ayları arasında gerçekleştirilen budama hizmeti ile ilçenin yeşil dokusu korunuyor.

Beykoz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yer alan ekipler, ilçenin dört bir yanında ağaçların kolay büyümesini desteklemek amacıyla belirlenen program dahilinde budama ve bakım çalışması yapıyor.

Kış aylarında dinlenme dönemine geçen ağaçlar, budama işlemleri sonrasında ilkbahara hazır hale geliyor. Budama çalışmaları, özellikle yağışlı ve fırtınalı havalarda, kuru ve yıpranmış dalların yol açabileceği olumsuz durumlara karşı önlem niteliği taşıyor.

Planlanan çalışmaların ilk adımında, ağaçlar orman mühendisleri tarafından değerlendiriliyor. Budama ihtiyacı tespit edilen ağaç çevresinde gerekli güvenlik önlemleri alınıyor ve profesyonel ekipler işlemlere başlıyor. Ekipler, özel mülkiyette yer alan ağaçların budama işlemlerini de gerçekleştiriyor. Mülkiyet sahibinin kuruma müracaatıyla, ekiplerin yaptığı yerinde inceleme sonrasında belediye meclisinin belirlediği ücret tarifesine göre budama hizmeti veriliyor.