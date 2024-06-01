Beykoz Belediyesi Kanlıca'da Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi Kanlıca'da Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi

Beykoz Belediyesi'nin yerinde ve birlikte yönetim ilkesiyle başlattığı 'Mahalle Buluşmaları'nın 6'ncısını, Kanlıca'da gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ilçedeki sorunları halktan dinleyerek çözüm için talimat verdi.

01.06.2024 13:43
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(BEYKOZ)- Beykoz Belediyesi'nin yerinde ve birlikte yönetim ilkesiyle başlattığı 'Mahalle Buluşmaları'nın 6'ncısını, Kanlıca'da gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ilçedeki sorunları halktan dinleyerek çözüm için talimat verdi.

'Mahalle Buluşmaları'nın 6'ncı toplantısı, Kanlıca'da yapıldı. Tarihi Kanlıca Meydanı'nda düzenlenen buluşmaya, CHP İlçe Başkanı Mahir Taştan, Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcıları Bilgehan Murat Miniç, Taner Aksu, Müfit Yetkin, Turgay Sucuoğlu, meclis üyeleri, Kanlıca Muhtarı Ayten Gürses, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Belediyenin 'Çözüm Ekibi', buluşma öncesinde mahallede saha taraması yaparak vatandaşların isteklerini, taleplerini ve şikayetlerini aldı.

"Sorunları öncelik sırasıyla çözeceğiz"

Buluşmaları, halka bütünleşmek, sorunları ortak akılla çözmek için hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Köseler, "Yıllardır Kanlıca'ya hizmet ulaşmadığını biliyoruz. Bu bilinçle buluşmayı öne çektik. Kanlıca'nın sorunlarını, size mikrofon uzatarak öğrenmek ve yerinde çözmek için ekibimle buradayız. Burada iletilen sorunları öncelik sırasına göre çözeceğiz" dedi.

Mahalle sakinleri, tuvaletin yenilenmesi, otopark yapılması, Kavacık'a otobüs seferlerinin artırılması, Çubuklu-Kanlıca Sahili'nin oltacıların işgallerinden kurtarılması konularında taleplerini dile getirdi.

Vatandaşlar ayrıca Beltur Kafe, mevcut sağlık ocağına ring seferi verilmesi, BEYSEM satış noktası kurulması, ot ve çalı temizliği ile kültür festivalleri yapılmasını da istedi.

Başkan Köseler, talepleri not alarak mahallede acil çözüm bekleyen sorunların çözümleri için talimat verdi.

Sokak hayvanları konusuna da değinen Başkan Köseler, mevcut barınağın merkeze uzak olması dolayısıyla ilçede 3 farklı noktada butik veteriner klinikleri kuracaklarını söyledi.

Deniz yolları aktif kullanılacak

Ulaşım talepleri üzerine söz alan Belediye Başkan Yardımcısı Müfit Yetkin ise yalnızca toplu taşımada sefer artırımı değil, deniz yollarının aktif kullanılması için de yeni projelerin hızla uygulanacağını belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesi Kanlıca'da Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika

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