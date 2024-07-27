Beykoz Belediyesi Mahalle Buluşmaları Cumhuriyetköy'de yapıldı - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi Mahalle Buluşmaları Cumhuriyetköy'de yapıldı

Beykoz Belediyesi'nin şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışıyla düzenlediği Mahalle Buluşmaları'nın 12'inci toplantısı Cumhuriyetköy'de gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ilçede yapılacak imar planları hakkında bilgi verdi ve vatandaşların taleplerini dinledi.

27.07.2024 11:49
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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi'nin 'Mahalle Buluşmaları'nın 12'inci durağı Cumhuriyetköy oldu. Belediye Başkanı Alaattin Köseler, burada yaptığı konuşmada, "İstanbul genelinde imar planı çalışmalarına başlayan Büyükşehir Belediye'mize ilçenin plan gereksinimlerini ilettik. Bu dönem bu planları inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

Beykoz Belediyesi'nin şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışıyla 45 mahalleye yönelik düzenlediği Mahalle Buluşmaları'nın 12'inci toplantısı Cumhuriyetköy'de yapıldı. Köy Meydanı'nda sakinleri dinleyen Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ilçede yaşamı kolaylaştıran hizmet ve kararlara birlikte imza atacaklarını söyledi.

Buluşmaya Belediye başkan yardımcıları Taner Aksu, Müfit Yetkin, Bilgehan Murat Miniç, Turgay Sucuoğlu, Fidan Gül, Belediye meclis üyeleri, Muhtar Murat Çoker ve birim müdürleri katılarak vatandaşların taleplerini yanıtladı. Mahalle sakinleri imar ağırlıklı taleplerinin yanında temizlik, meydan ve park düzenlemesi, spor salonu, düğün salonu, istihdam, tarımsal faaliyetler, yaya yolu, sivrisinek ilaçlaması konularında acil karşılanması gereken ihtiyaçları sıraladı.

"Beykoz halkı adına mücadele edeceğim"

Başkan Köseler, "Beykoz'da plan yapan grupları belediyemize davet ettik. Planlara itirazları sonuçlandırmak için bir çalışma yürütecekler. Ayrıca hepsiyle ayrı ayrı günlerde müdürlük bazında toplantılara da başlıyoruz. Bu toplantılara bizzat katılacağım ve Beykoz halkının lehine ne varsa hayata geçirmek için mücadele edeceğim. Bunun sözünü size veriyorum" dedi.

Planlarda bacasız sanayi yer alacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şehre yönelik başlattığı 1/25 binlik planlarda ilçeyi rahatlatacak adımların atılacağını söyleyen Başkan Köseler, "Beykoz'un geri görünümünde cam ve saya atölyeleri ve otomobil ile teknolojiyle ilgili bacasız sanayi ve ticaret alanlarına yer ayrılması için görüştük, inşallah bu dönem bu planları gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Başkan Köseler buluşmada iletilen problemlerin aciliyet sırasıyla çözüme kavuşacağını belirtti ve toplantıya katılan tüm sakinlere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesi Mahalle Buluşmaları Cumhuriyetköy'de yapıldı - Son Dakika

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