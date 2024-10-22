Beykoz Belediyesi'nden Arıcılara Arı Yemi Desteği

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(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi, bölgedeki verimi artırmak için üreticilere arı yemi desteği verecek. 30 adet ve üzerinde kovanı olan tüm kayıtlı arıcılar destekten yararlanabilecek.

Beykoz'da 7 yıldan bu yana verilmeyen arıcılık desteği, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in ilçede başlattığı kent tarımı hamlesi kapsamında yeniden hayata geçiyor. Beykoz Belediyesi, Türkiye genelinde artan üretim maliyetleri karşısında çiftçiyi korumak için Alım Garantili Tarım Modeli'nden fide desteğine toprak ve su analizinden zirai danışmanlığa kadar geniş bir yelpazede tarım ve hayvancılığa destek sağlıyor.

Doğal ve zengin bitki örtüsüne sahip ilçenin köylerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Arıcılık Kayıt Sistemi'ne (AKS) kayıtlı 250 ve hobi amaçlı üretim yapan toplam 650 arıcı ve 15 binin üzerinde kovan varlığı bulunuyor. İlçede kestane balından çiçek balına kadar farklı türlerde yıllık 100 ton üretim yapılıyor.

Arı yemi soğuk kış şartlarında arıların enerji ve besin ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra arıların bahar dönemine hazır girmeleri için de önem taşıyor. Uygun koşullarda beslenen kovanlarda verim artıyor.

Son başvuru günü 25 ekim

Arı yemi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin, 25 Ekim'e kadar 09.00-16.00 saatleri arasında kimlik fotokopileri ve güncel AKS belgeleri ile Beykoz Belediyesi'nin Çavuşbaşı Ek Hizmet Binası'nda bulunan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerekecek.

Beykoz Belediyesi arı yemi desteğinin yanı sıra her yıl arıcılara malzeme ve ekipman desteği de sağlayacak, ilçeye özgü arıcılığı tanıtan bal festivali yapılacak.