Beykoz Belediyesi'nden Çiftçilere Destek Müjdesi - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi'nden Çiftçilere Destek Müjdesi

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, fide üretim kapasitesinin 1.5 milyon adete ulaştığını ve alım garantili çiftçi destekleme projesi kapsamında bütçelerinin artırıldığını açıkladı. Hedeflerinin daha fazla fide üretimi olduğunu vurgulayan Gürzel, sosyal belediyecilik örnekleri ile ihtiyaç sahibi komşulara yardım edeceklerini belirtti.

11.04.2025 09:48  Güncelleme: 11:08
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(İSTANBUL)- Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, fide üretim kapasitesinin 1 milyon 500 bin adete ulaştığını belirterek, "Alım Garantili Çiftçi Destekleme Projesi kapsamında bütçemizi artırdığımızı ve onları bu yönden de destekleyeceğimizi müjdelemek istiyorum. Çiftçilerimizin emek ve alın teri ile doğal olarak yetiştirdiği bu ürünleri ilçemizde ihtiyaç sahibi komşularımız ile paylaşarak hem üreticilerimizi destekleyeceğiz hem de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini uygulamış olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan "Fide Üretici Belgesi" alarak, Fide Üreticileri Alt Birliği'ne üye tek belediye olan Beykoz Belediyesi, bu yıl da kendi üretimi olan fideleri Beykozlu üreticiler ile buluşturacak. Beykoz Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Fide ve Tohum Üretim Tesisi'ni Beykozlu çiftçiler ile birlikte ziyaret eden Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, tesisteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Hep birlikte üreteceğiz ve büyüyeceğiz"

Başkan Vekili Gürzel, Fide ve Tohum Üretim Tesisi'nde yaptığı açıklamada, Beykoz Belediyesi'nin 2025 hedefleri kapsamında fide üretiminin arttırıldığını belirttti. Gürzel, "Çalışma arkadaşlarımızın yoğun gayret ve emeği sayesinde tüm gereklilikleri sağlayarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Fide Üretici Belgesi almış bulunmaktayız. Bununla birlikte Beykoz Belediyemiz Fide Üreticileri Alt Birliği'ne de üye olup, ilk defa bir belediye bu birliğe kabul edilmiştir. Ürettiğimiz her bir fide hem bakanlık hem de fide yetiştiricileri birliği denetim ve onayı altında olacaktır. İçinde bulunduğumuz 2025 yılı içerisinde hedeflerimizi daha fazla arttırarak 1 milyon 500 bin adet fideye çıkarıyoruz. Çünkü biz Beykoz'da üretimi, toprağı ve emeği önemsiyoruz. Hep birlikte üreteceğiz ve hep birlikte büyüyeceğiz" dedi.

"Bütçemizi artırdığımızı ve onları bu yönden de destekleyeceğimizi müjdelemek istiyorum"

Beykoz Belediyesi'nin alım garantili çiftçi destekleme projesiyle ilgili de bilgilendirmede bulunan Başkan Vekili Gürzel, "Alım Garantili Çiftçi Destekleme Projesi kapsamında bütçemizi artırdığımızı ve onları bu yönden de destekleyeceğimizi müjdelemek istiyorum. Çiftçilerimizin emek ve alın teri ile doğal olarak yetiştirdiği bu ürünleri ilçemizde ihtiyaç sahibi komşularımız ile paylaşarak hem üreticilerimizi destekleyeceğiz hem de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini uygulamış olacağız. Yeni üretim yılının tüm çiftçilerimize bol ve bereketli olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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