Beykoz Belediyesi'nden Dünya Kadın Hakları Günü Kutlaması

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, "Dünya Kadın Hakları Günü" dolayısıyla ilçedeki kadınlar için doğa gezisi düzenledi. İlçenin farklı mahallelerinden 100 kadının katıldığı kafileyi belediye önünden uğurlayan Başkan Alaattin Köseler, "Sizlerin nezdinde tüm kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyor, hayatınıza eşitlik, özgürlük ve mutluluk getirecek her türlü talebinizde yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum" dedi.

Beykozlu kadınlar, 'Dünya Kadın Hakları Günü'nü Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda düzenlenen doğa gezisiyle kutladı. Tabiat Parkı'nda doğayla buluşan kadınlar dayanışma içinde keyifli ve güzel bir gün geçirme fırsatı buldu. Kafileyi sabah saatlerinde belediye önünden uğurlayan Belediye Başkanı Alaattin Köseler, kadınların varlığının çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, geziye katılanlara karanfil takdim etti.

"Her türlü talebinizde yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum"

Kafileye iyi yolculuklar dileyen Başkan Köseler, "Sizlerin nezdinde tüm kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutluyor, hayatınıza eşitlik, özgürlük ve mutluluk getirecek her türlü talebinizde yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum" dedi.

Gölcük Tabiat Parkı'na varış sonrasında çam ormanları ve karla kaplı parkurda yürüyüş yapan kadınlar, göl manzarasının tadını çıkardı. Beykoz Belediyesi misafirlerine gezi boyunca yemek ve sıcak içecek ikram etti.