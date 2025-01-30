Beykoz Belediyesi'nden Sporcu Gelişim Kampı

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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, sporcuların fiziksel ve mental gelişimlerini desteklemek amacıyla 'Sporcu Gelişim Kampı' düzenledi. Amatör spor kulübü sporcularına özel olarak düzenlenen kampı ziyaret eden Belediye Başkanı Alaattin Köseler, gençlerin gelişim süreçlerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Beykoz Belediyesi, Başkan Alaattin Köseler öncülüğünde ilçedeki amatör spor kulüplerine özel 'Sporcu Gelişim Kampı' düzenledi. Beykoz Belediyesi Mete Gazoz Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleşen kampta ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerinin sporcularına, ücretsiz antropometrik ölçümler, branş testleri, alana özel performans analizleri, esneklik ve dayanıklılık testleri, fiziksel kapasite keşfi, biyomotor ölçümler, temel motor becerileri gibi ölçüm hizmeti sağlandı. Ayrıca sporculara beslenme uzmanı ve spor psikoloğu eşliğinde teorik ve pratik seminerler verildi.

Belediye Başkanı Alaattin Köseler, ilçede faaliyet gösteren Paşabahçe Spor Kulübü, Gümüşsuyu Spor Kulübü, Çubuklu Spor Kulübü, Anadolu Hisarı İdman Yurdu Spor Kulübü, Kavacık Spor Kulübü, Yenimahalle Spor Kulübü, Poyrazköy Spor Kulübü, Tokatköy Spor Kulübü, Rüzgarlıbahçe Spor Kulübü, Ortaçeşme Spor Kulübü, Beykoz Belediye Spor Kulübü Basketbol-Hentbol, Örnekköy Spor Kulübü, Beykoz 1908 Spor Kulübü, Çavuşbaşı Spor Kulübü ve Soğuksu Spor Kulübü sporcularının katılım gösterdiği kampta genç sporcuları ziyaret etti. Başkan Köseler, gençlerin gelişim süreçlerini yakından takip ettiklerini ve bu tür projelerin, Beykoz'un spor altyapısını güçlendirecek önemli adımlar olduğunu söyledi.

Genç sporcular için önemli bir fırsat

Beykoz Belediyesi, kamp ile ilçede genç sporcuların yeteneklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini sağlamak amacıyla önemli bir adım atıyor. Kamp, sporculara sadece fiziksel değil, aynı zamanda mental olarak da gelişim gösterme fırsatı tanıyor. Sporculuk kariyerine daha sağlam bir temelle başlamak isteyen Beykozlu gençler, 'Sporcu Gelişim Kampı'nda uzmanlar eşliğinde kendilerini en iyi şekilde tanıma ve geliştirme fırsatı bulacak.