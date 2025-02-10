Beykoz Belediyesi'nden Tapu Dağıtımı: Elmalı Mahallesi'nde 195 Vatandaşa Tapuları Teslim Edildi

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(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi, ilçede yıllardır süren mülkiyet sorununu çözerek Elmalı Mahallesi'nde bulunan 195 vatandaşa 2B tapularını teslim etti. Belediye Başkanı Alaattin Köseler, "Bunun bir başlangıç olduğunu belirtmek istiyorum. Bundan sonraki tapu dağıtımımız 400 tapuyla Örnekköy Mahallesi'nde olacak, buradan Örnekköy'e selam olsun, onlarda yakında tapularına kavuşacaklar" dedi.

Beykoz'un mülkiyet sorununu çözmek için çalışan Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in çalışmaları sonuç verdi. Elmalı Mahallesi'nde ikamet eden 195 vatandaş 2B'den hak kazandıkları tapularını törenle aldı. Anadolu Hisarı Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Tapu Dağıtım Töreni, hak sahipleriyle hazırlanan mini belgesel gösterimi ile başladı.

"Sizlere dağıtılması planlanan bin 80 adet 2B tapusuna taşkın haciz uyguladı"

Belgesel gösterimi sonrası katılımcılara hitap eden Başkan Alaattin Köseler, "Tapu konusu Beykoz'da uzunca bir süredir devam eden sıkıntılı bir süreçti. 1999-2004 yıllarında Belediye Başkanı olduğum dönemde, tapuları plana uygun bir şekilde Tokatköy'de dağıtmıştım. O süreçten sonra dönemsel tapular dağıtıldı. Bu 20 yıllık dönemde bir süreç yaşandı, bu süreçte siyasi kadroların katkıları var, onları da yok sayamayız, buradan Beykozlu hemşerilerim adına kendilerine teşekkür ediyorum. 20 yılın ardından yönetim yeniden bize kısmet oldu. Ancak belediyenin, aralarında büyük borçların bulunduğu 3-4 şirkete ödeme yükümlülüğü olduğu ortaya çıktı. Bu şirketlerden biri, belediye aracılığıyla sizlere dağıtılması planlanan bin 80 adet 2B tapusuna taşkın haciz uyguladı. Zaman içinde söz konusu şirketle anlaşarak tapularınızın dağıtımını gerçekleştirebildik. Yaşanan gecikmenin temel nedeni budur" ifadesini kullandı.

"Bir sonraki tapu teslim törenimiz 400 adet tapuyla Örnekköy'de olacak"

Köseler, "Bu bin 80 adet 2B taşınmazı Çavuşbaşı, Görele, Alibahadır olmak üzere devam ediyor. Bu bölgelerde oturan vatandaşlarımızda süreç içerisinde tapularını alacaklar. Bunun bir başlangıç olduğunu belirtmek istiyorum. Bundan sonraki tapu dağıtımımız 400 tapuyla Örnekköy Mahallesi'nde olacak, buradan Örnekköy'e selam olsun, onlarda yakında tapularına kavuşacaklar. Tabi tapu bir aşama, ikinci aşama mevcut hali hazır dediğimiz sizin evlerinizin bulunduğu alanı gösteren haritalar. Bu haritalara uygun Planlama Müdürlüğümüz ile beraber bir çalışma yürüteceğiz. Bunu biz büyükşehir ve bakanlığa taşıyoruz. Bununda sonuçlarını 4-5 ay içinde alacağız. Bu ay Müdürlüğümüz ile birlikte Ankara'ya gideceğiz, bende gideceğim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Genel Müdürü Hacı Abdullah Bey ile görüşeceğiz. Biz Beykoz'daki tapulama çalışmalarının hızlı bir şekilde vatandaşa dönmesi için çalışmayı yürütüyoruz. Ama bu birinci aşama, ikinci aşama dediğim gibi planlama aşaması. Planlama aşamasını mahallelere gelerek sizlere anlatacağız ve bu konuda da bilgi sahibi olmanızı sağlayacağız" dedi.

"Beykoz'un üretim noktalarını kapattılar"

Köseler, "Burada yıllardan beri verilen bir mücadele var, mülkiyet konusunda, plan konusunda. Yıllardan beri Beykoz'da plan plan dediler ama üretim noktalarını kapattılar. Fabrikalarımız kapandı turizm alanı oldu. Bu turizm alanları açılmadı, insanlarımız şu an da sıkıntıda, gençlerimiz sıkıntıda başka ilçelere gidiyorlar. Başka ilçelerde yuva kurmaya çalışıyorlar. Çekmeköy'e, Ümraniye'ye, Sultangazi'ye giden gençlerimiz var. Ben bu konuyu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum'a da aktardım. Beykozlunun Beykoz'da kalması için 20-25 senedir yapılmayanların yapılması gerektiğini kendisiyle paylaştım. Olumlu dönüşler oluyor inşallah bunların sonuçları planlara yansır" dedi.

Başkan Köseler'in konuşmasının ardından hak sahiplerine tapuları takdim edildi. Tapuları eşi Firdevs Köseler, başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile birlikte hak sahiplerine takdim eden Başkan Alaattin Köseler, bereketi temsil eden zeytin ağacı fidesi de armağan ederek tapuların hayırlı olmasını diledi.

Tapu teslimi sonrası günün anısına Elmalılı 195 hak sahibi vatandaşın katılımıyla hatıra fotoğrafı çektirildi. Tapu teslim programı, horon ekibinin sergilediği gösteri sonrası sona erdi.