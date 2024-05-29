Beykoz Belediyesi Riva'yı yaz sezonuna hazırlıyor

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(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi, Riva'yı yaz sezona hazırlanıyor. Riva Merkez Plajı, Elmasburnu Tabiat Parkı ve Riva 2. Koyu kapsayan temizlik çalışmaları sürüyor.

Şehre yakın konumuyla tatilcilerin her yaz serinlemek için tercih ettiği Riva'nın bu sezon da binlerce kişiyi ağırlaması bekleniyor. Beykoz Belediyesi de ilçe sakinleri, yerli ve yabancı turistlere yaz boyu hizmet verecek üç koyda huzurlu bir tatil için detaylı temizlik çalışması yürütüyor.

Merkez Plajı'ndan başlatılan çalışmayla tüm kumsal, özel bir temizlik aracıyla baştan ayağa taranıyor. Ekipler, araçla kumları havalandırıyor, derindeki çöpler çıkarılıyor. Büyük eleklerde kalan çöpler ile cam, plastik ve metal gibi her türlü atık madde alandan uzaklaştırılıyor.

Riva Merkez'in ardından şehre tatil yöresi standartlarında hizmet veren Elmasburnu Tabiat Parkı ve geçen yıl hizmete açılan Riva 2. Koy da temizlenecek. Sahilde koku ve kirlilik kaynağı yosunlar da ekipler tarafından düzenli olarak toplanacak. Beykoz Belediyesi ilçeye gelen ziyaretçilerin konforu için koylardaki sosyal tesisler, tüm ortak kullanım alanları ve tuvaletlerde gün boyu sabit ekiplerle kesintisiz temizlik hizmeti sunacak.