Beykoz Belediyesi Semt Pazarı Servisleriyle Ulaşımı Kolaylaştırdı - Son Dakika
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Beykoz Belediyesi Semt Pazarı Servisleriyle Ulaşımı Kolaylaştırdı

Beykoz Belediyesi, semt pazarı günlerinde yüksek mahallelerin ulaşımını kolaylaştırmak için yeni servisler başlattı. Ücretsiz ring seferleriyle vatandaşlar, pazarlardan evlerine daha rahat ulaşacak.

17.09.2024 12:34  Güncelleme: 14:22
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(İSTANBUL)- Beykoz Belediyesi, Semt pazarı günlerinde ilçenin yüksek mahallelerine ulaşımını kolaylaştıracak Paşabahçe - Çiğdem Mahallesi ile Yenimahalle – Ark Boyu Pazar Servisi hizmetine başladı. Çiğdem Mahallesi Pazar Servis noktasına giden Belediye Başkanı Alaattin Köseler, vatandaşlarla sohbet etti ve hizmetin ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Beykoz Belediyesi, ilçe sakinlerinin yoğun olarak talep ettiği bir hizmeti daha hayata geçirdi. Paşabahçe pazarından Çiğdem Mahallesi'ne ile Yenimahalle pazarından Ark Boyu'na ücretsiz ring seferleri başlatıldı.

Paşabahçe Pazarı'nda vatandaşlarla buluşan Başkan Alaattin Köseler, Köybaşı Çeşmesi mevkiine giderek Çiğdem Mahallesi servisini kullanan vatandaşlarla sohbet etti. Alaattin Köseler ilçede ulaşıma çözüm sunmak üzere İETT ile yapılan iş birliklerin yanı sıra Belediye imkanlarını da seferber ettiklerini vurgulayarak, yeni servis hizmetiyle ilçe sakinlerinin alışveriş sonrasında mahallelerine daha kolay ve ücretsiz ulaşacağını söyledi.

Yokuş çilesi bitiyor

Semt pazarı günlerinde yaşanan yokuş çilesini sona erdirecek hizmet, emekli ağırlıklı nüfusa sahip ilçede alışveriş sonrasında evlerine özel ya da ticari araçlarla gitmek zorunda kalan vatandaşların cebini de rahatlatacak.

Çiğdem Mahallesi Servisi

Çiğdem Mahallesi servisi, pazartesi ve perşembe günleri 12.00 ile 18.30 saatleri arasında ring seferleri yapacak. Paşabahçe Ziraat Bankası önünden hareket edecek servis, Karagöz Sırtı ve Maslak Cami üzerinden Çiğdem Merkez'e ulaşacak.

Yenimahalle Ark Boyu Servisi

Yenimahalle Ark Boyu servisi ise semt pazarının kurulduğu çarşamba günü 13.00 ile 16.30 saatleri arasında, Dr. Ömer Besim Paşa Caddesi'nden yolcularını alarak mezarlık yolu ve Gölbahçe'den geçip Ark Boyu'na gidecek.

Belediye'nin yeni hizmete aldığı 2 servis ile birlikte ilçe genelinde hizmet veren pazar servisi sayısı da 5'e yükseldi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesi Semt Pazarı Servisleriyle Ulaşımı Kolaylaştırdı - Son Dakika

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